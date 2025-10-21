Χρηματιστήριο Αθηνών: Με οδηγό τις τράπεζες και κέρδη 1,15% επέστρεψε πάνω από τις 2000 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, προσπαθώντας να ανακτήσει τις δυνάμεις του μετά το μίνι sell-off της περασμένης εβδομάδας.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά το χλιαρό άνοιγμα και το ενδοσυνεδριακό -0,22%, κατάφερε να αναρριχηθεί σταδιακά, κλείνοντας στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,15% κοντά στα υψηλά ημέρας, στις 2019 μονάδες.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, απομακρύνθηκε από το κρίσιμο επίπεδο των 1950-1960 μονάδων, που αφορά σε μια νέα βάση στην πολύμηνη ανοδική τάση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε την άνοδο ήταν καλή, στα 186 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες, και άλλα 54 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Προς το παρόν, το ταμπλό είναι μοιρασμένο σε τίτλους που επιμένουν κοντά στα υπερπολυετή ή/και ιστορικά υψηλά, και σίγουρα ανθίστανται στις ρευστοποιήσεις, όπως οι τραπεζικές μετοχές, η ΔΕΗ, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, ο ΔΑΑ κ.α.˙ και σε τίτλους που έχουν πιεστεί εξόφθαλμα, «πετώντας» εκτός τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές, όπως ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ, MTLN, TITC κ.α.

Οι δύο τελευταίες σήμερα επέδειξαν αξιοσημείωτη συμπεριφορά, με τον TITC (+2,23%) σε υψηλά μήνα και δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, έχοντας διασπάσει ανοδικά την πτωτικότητα του 2025. Μια επιστροφή στη ζώνη των 37,40 θα σημάνει καλή ευκαιρία για επανατοποθετήσεις, τουλάχιστον από όσους δεν είχαν μείνει εγκλωβισμένοι τόσο καιρό, ή δεν πίστεψαν την αντίδραση από τα 34.

Από την άλλη, η MTLN (+2,24%) δεν έχει την ίδια δυναμική παρά το σημερινό αγοραστικό κρεσέντο, μιας και για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση απλώς «χτίζει» τη βάση μεταξύ 41,90-43,10 ευρώ. Ο πιθανός στόχος σε πρώτη φάση είναι τα 46, με καλή πιθανότητα την ευκταία -εν καιρώ- επαναπροσέγγιση των 51 ευρώ.

Κι όσο το ταμπλό παραμένει τραπεζοκεντρικό, με τις τράπεζες να δίνουν τον ρυθμό τόσο από άποψη στάθμισης όσο και από άποψη ψυχολογίας, τα πράγματα είναι αισιόδοξα.

Ακόμα και στις τελευταίες «δύσκολες» συνεδριάσεις, οι μετοχές αυτές έμειναν σχεδόν αλώβητες, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι το τοπίο έχει αλλάξει για τα καλά.

Να σημειωθεί δε ότι εκτός από την ΑΛΦΑ, που έχει μείνει αισθητά πίσω (αν και η πιο επιθετική από όλες), οι λοιπές χάνουν μόλις από 3% έως 7% από τις πρόσφατες κορυφές, όταν επί παραδείγματι η MTLN χάνει 25%.

Η ανάκαμψη συνεχίζεται, ενώ παράλληλα παρετηρήθη υπεραπόδοση έναντι των υπολοίπων Χρηματιστηρίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Προφανώς, η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη, με εναλλαγές θετικών – αρνητικών συνεδριάσεων, τουλάχιστον μέχρι να απορροφηθούν τα επίπεδα.

Κοιτάζοντας τις βαριές διορθώσεις σε χρυσό, ασήμι και αποδόσεις κρατικών ομολόγων εικάζεται ότι το ασφάλιστρο κινδύνου σταδιακά μειώνεται, ενώ και ο Δείκτης Κινδύνου VIX επέστρεψε από τις κορυφές των 28 μονάδων προ λίγων ημερών (ελέω της κινδυνολογίας της Παρασκευής περί για απάτης δανείων στις δύο αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp) στην «κανονικότητα» των 18-19.

Μολονότι σήμερα λείπει η βασική κατεύθυνση στα μεγάλα Χρηματιστήρια, δεν πρέπει να αγνοηθεί η εξέλιξη στην Ιαπωνία και την (επίσημη, από σήμερα) ανάληψη της Πρωθυπουργίας από την πρώτη γυναίκα πολιτικό, την πανίσχυρη Σαναέ Τακαΐτσι (πρώην σύζυγο του Γιαμαμότο του LDP), της οποίας η «επενδυτική αποδοχή» ήδη έχει προεξοφληθεί (ο ΝΙΚΚΕΙ σε ιστορικά υψηλά με κέρδη 9% στις λίγες ημέρες πριν την εκλογή της) αλλά και θα σφραγιστεί μετά την επίσκεψη του Trump στο Τόκιο.

Κι αν αυτά φαντάζουν μακρινά σε σχέση με το ελληνικό Χρηματιστήριο, τονίζεται ότι εγχώριος καταλύτης δεν υπάρχει για να αναχαιτίσει τη μεσοπρόθεσμη τάση, και μόνο κάποια αρνητική έκβαση από το εξωτερικό θα μπορούσε να αναγκάσει σε αλλαγή πλεύσης. Όπως η απερχόμενη με τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες. Επομένως, όσο συντηρείται καλό το κλίμα στις διεθνείς χρηματαγορές, η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης είναι μεγάλη.