Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί ο Νοέμβριος - Έλαμψε η ΔΕΗ, ανοδικές τάσεις για τον Τραπεζικό Δείκτη

Θετική ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη 1,43% στις 2.024 μονάδες.

Οι αγοραστές κυριάρχησαν εύκολα όλη την ημέρα, χωρίς ποτέ να απειληθεί το θετικό πρόσημο του Δείκτη, ενώ το κλείσιμο στα υψηλά ημέρας αποτυπώνει την έλλειψη σοβαρών ρευστοποιήσεων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ικανοποιητική, στα 178 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 50 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα είναι γενικά καλή, με τον Δείκτη να παραμένει εντός του γνωστού εύρους 1.950 - 2.130 μονάδων, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι η επαναφορά στο άνω άκρο, και γιατί όχι μια υπέρβαση προς τις 2.400 μονάδες εν ευθέτω χρόνω.

Επιμέρους, ο Τραπεζικός Δείκτης επιβεβαίωσε το αγοραστικό σήμα στις 2.220 - 2.230 μονάδες, με μεγάλα περιθώρια τουλάχιστον έως τις 2.520.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα αποτελέσματα τόσο των ΕΤΕ (Πέμπτη, πριν το άνοιγμα) και ΑΛΦΑ (Παρασκευή, πριν το άνοιγμα) όσο και των ΟΡΤΙΜΑ και BOCHGR (την ερχόμενη Τρίτη, πριν το άνοιγμα). Αν και αναμένονται σταθεροποιημένα, οι επενδυτές ίσως δεν αντιληφθούν ότι η πιθανή «κάμψη» θα οφείλεται σε υψηλότερη συγκριτική βάση, και όχι σε κάποιον σημαντικό παράγοντα.

Ειδικότερα, η ΟΡΤΙΜΑ μοιάζει η «φθηνότερη», ψάχνοντας να βρει βάσεις στην περιοχή των 8 ευρώ, με μεγάλα περιθώρια ανόδου προς τα 9,20 σε πρώτη φάση. Δεύτερη πιο ..τεμπέλα φαίνεται η ΠΕΙΡ, με στόχο τα 7,80 που θα συνιστούν νέα πολυετή υψηλά.

Μετά την ψυχρολουσία της Παρασκευής, τα ΕΛΠΕ εμφάνισαν σταθεροποιητική εικόνα, με τους αγοραστές να μαζεύουν τον τίτλο. Η σταθεροποιητική τάση συνοδεύτηκε με υψηλό τζίρο 889 χιλ. τεμαχίων, που αντιπροσωπεύει το 320% του μεσοσταθμικού της μετοχής.

Η ΔΕΗ είχε την τιμητική της (και) σήμερα, μιας και η προ ημερών διάσπαση του 14,80 έδωσε άμεσα τον στόχο του 15,80 (ενδοσυνεδριακό υψηλό 15,78). Πλέον, με στήριξη τα 15,20 μπορεί να συνεχίσει προς τα ευκταία 17.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco είχαν πολύ καλή συμπεριφορά, με τη CENER να σημειώνει για άλλη μια φορά ιστορικά υψηλά, ενώ ΕΛΧΑ και ΒΙΟ βρέθηκαν σε νέα πολυετή υψηλά.

Ο ΔΑΑ συντηρήθηκε πάνω από τα 10€ μετά και την ανακοίνωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, παράλληλα με την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση.

Καλή η συνεδρίαση και για την ταλαιπωρημένη MTLN, μιας και η μετοχή αντιμετώπισε τα 45, τιμώντας παράλληλα τη βάση των 41,50 - 42, η οποία μπορεί να χρησιμέψει ως η... πόρτα εξόδου στην περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν αρνητικά.

Αντιθέτως, αδύναμος ήταν ο AKTR, που δεν έπεισε για μια καλύτερη ανοδική αντίδραση προς τα 8,80, αν και ακόμα το αγοραστικό σήμα από τα 8,10 είναι εν ισχύ.