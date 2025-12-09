Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε απώλειες 0,88% κάτω από τις 2.100 μονάδες

Καθολική ήταν σήμερα η επικράτηση των πωλητών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς καμία διάθεση για υποστηρικτικές αγορές.

Κι έτσι, μόνιμα πτωτικός, ο Δείκτης πλαγιολίσθησε σταδιακά έως και τις 2.090 μονάδες, χάνοντας 0,88%, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να ήταν καλή, στα 225 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε απουσία αγοραστών παρά σε γνήσια πτωτική κίνηση, με βασικό επιχείρημα το ότι το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης ήρθε από την αρνητική συμπεριφορά των δεικτοβαρών τραπεζικών μετοχών.

Πράγματι, ο Τραπεζικός Δείκτης έχασε 1,79%, υποαποδίδωντας αισθητά έναντι της λοιπής αγοράς, η οποία κατά τα λοιπά ήταν αδιάφορη.

Οι 4 «παλιές» διόρθωσαν περισσότερο, μαζί με τη CREDIA (-1,21%) δίνοντας ευκαιρία επανατοποθέτησης σε όσους τις «κυνηγούν», ενώ οι OPTIMA (+0,51%), και BOCHGR (+0,76%) δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα.

Ενδιαφέρον είχε και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία σημείωσε και τον υψηλότερο τζίρο από όλον τον 25άρη, όμως πρέπει να προσεχθεί ότι ο τζίρος αυξήθηκε λόγω των πακέτων προσυμφωνημένων συναλλαγών, και όχι από πράξεις στο ταμπλό. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα πακέτα «πέρασαν» σε αγοραία τιμή, με τη μετοχή να κλείνει ελάχιστα χαμηλότερα από την περιοχή 25,42-25,54 όπου έλαβαν χώρα αυτά.

Από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ωραία συμπεριφορά είχε και ο ΣΑΡ (+1,25%), μια ενδιαφέρουσα αμυντική επιλογή, που σταθεροποιείται μετά από την πτώση της περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου. Με στήριξη τα 12,60, θα μπορούσε να δοκιμάσει επαναπροσέγγιση των ιστορικών υψηλών του Αυγούστου, λίγο πάνω από τα 15, σε πρώτη φάση. Η μετοχή κερδίζει το «μέτριο» αλλά αξιοπρεπέστατο 20% στο έτος, παρά την εν λόγω σωρευτική απομείωση 15%.

Ο AKTR δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητος. Μολονότι σήμερα δεν «έκανε κάτι ενδιαφέρον» (-0,42%) μολαταύτα ένας παρατηρητικός επενδυτής θα είδε ότι απορροφήθηκαν εξαιρετικά οι ρευστοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αφορά σε έναν ισχυρό παίκτη στο ΧΑ.

Στο σημερινό πτωτικό μοτίβο, η MTLN συνέχισε πτωτική, απογοητεύοντας για άλλη μια μέρα τους επενδυτές. Η επόμενη στήριξη φαίνεται στη ζώνη των 39,80-40,10 για μια -τουλάχιστον- προσέγγιση στα 45, τα οποία πρέπει να κατοχυρώσει πειστικά για να αλλάξει το αφήγημα, που σε αυτήν τη φάση παραμένει βραχυπρόθεσμα αρνητικό.

Ειδική μνεία στη μικρή SOFTWEB. Μετά τα χθεσινά πακέτα στη ζώνη του 1,80 (discount έναντι της τιμής στο ταμπλό), η μετοχή έβγαλε ισχυρή ανοδική κίνηση με κέρδη 8,33%, η οποία αφενός έδωσε διάσπαση της συσσώρευσης των 2,10€, αφετέρου βάζει θεμέλια για τα ακραία 2,60€ που είχε δει ενδοσυνεδριακά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η σημερινή κίνηση ήρθε αποκλειστικά από συναλλαγές στο ταμπλό (όχι νέα πακέτα) και μάλιστα με μεγάλο τζίρο 4 φορές ανώτερο του μεσοσταθμικού, υποδηλώνοντας και το γνήσιο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είναι πολλά υποσχόμενη, με ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και αξιόλογα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κι έτσι, συνυπολογίζοντας την επιθετική φύση του κλάδου και τα περιθώρια υπερμεγέθυνσης, δικαιολογούνται οι αυξημένες προσδοκίες για τη μετοχή.

Τέλος, μιλώντας για πακέτα, η ΕΚΤΕΡ κατάφερε μέσω αυτών να αυξήσει σημαντικά τον τζίρο της, με τον οποίον επέτυχε νέα υπερπολυετή υψηλά στα 3,225€. Τα πακέτα πέρασαν στα 2,80€, ενισχύοντας το αφήγημα ότι κάτι έχει αλλάξει σημαντικά στην εταιρεία, της οποίας η μετοχή διαπραγματευόταν 10 χρόνια πριν στα ..0,2€.