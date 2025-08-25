Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άνοδο 0,58% και όλα τα βλέμματα στην Alpha Bank

Με διάθεση για επιστροφή σε ήπια ανοδικούς ρυθμούς, ξεκίνησε την νέα εβδομάδα το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τις επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά ταμπλό (αργία σήμερα στο Λονδίνο), ενώ σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα.

Παίρνοντας τις εξελίξεις με την χρονική τους σειρά, ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στην πολυαναμενόμενη ομιλία του κατά το ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, έδωσε την Παρασκευή ένα "χλιαρό" σήμα ενδεχόμενων μειώσεων επιτοκίων, από την συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, στέλνοντας τον δείκτη Dow Jones να κλείσει σε νέα ιστορικά υψηλά, τονίζοντας ότι το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας καθιστά το έργο των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής ιδιαίτερα δύσκολο.

Από την άλλη, ο οίκος FTSE Russell, στη αναδιάρθρωση των δεικτών συμπεριέλαβε την BOCHGR (+2,86% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά) στον Large Cap και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+3,42%) στον Mid Cap. Έτσι συνολικά οι ελληνικές μετοχές που είναι στον FTSE All World από 28 έγιναν 30.

Σημειώνεται πως 11 μετοχές αφαιρέθηκαν από τον Micro Cap και συγκεκριμένα οι Alter Ego, Αλουμύλ, Austriacard, Avax, Μπλε Κέδρος, Dimand, Ευρώπη, Lavipharm, Noval, Profile και Trade Estates. Στον ίδιο δείκτη μπήκε η Πετρόπουλος (+1,08%). Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το κλείσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου.

Από εκεί και πάρα και όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικοί δείκτες του ελληνικού χρηματιστηρίου κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο, έστω και αν υποχώρησαν αισθητά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η ελληνική αγορά παραμένει με θετικές προοπτικές.

Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται χαμηλές, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι κινήσεις εξαγορών τροφοδοτούν νέο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά προειδοποιούν για πιθανές υπερβολές και την ανάγκη επιλεκτικών τοποθετήσεων.

Με άλλα λόγια, το discount των ελληνικών assets θα κλείσει όταν αυτά θα διαπραγματεύονται στη μεγάλη πλατφόρμα του Euronext. Θα χρειαστεί ωστόσο να συγκεντρωθεί το 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ, για να προχωρήσει η δημόσια πρόταση του Euronext.

Οδηγοί της σημερινής ανόδου ήταν η Alpha Bank (+6,21%), εν μέσω προσδοκιών για σημαντικές εισροές στο αυριανό rebalancing των δεικτών MSCI και στον απόηχο την αύξησης του ποσοστού της UniCredit στην Commerzbank, περίπου, στο 26%, έχοντας από κοντά την MTLN (+3,30%) στην οποία επέστρεψαν οι αγοραστές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, «η αγορά αναμένει το επόμενο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν συχωρούν λάθη, ή ανεπιθύμητες εξελίξεις. Συνεχίζονται οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τραπεζικά χαρτιά, blue chips, αλλά και τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.

Και ενώ απομένουν μόλις τέσσερις συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του χρηματιστηριακού οκταμήνου, η μετακύλιση θέσεων είναι εμφανής, όπως και το ‘rotation’ σε δεικτοβαρείς τίτλους. Οι ισορροπίες θα παραμείνουν εύθραυστες, καθώς πολλά χαρτοφυλάκια ταλαντεύονται μεταξύ μιας σημαντικότερης κατοχύρωσης κερδών, ή διατήρησης των θέσεών τους».

Από την άλλη, δεν υπάρχουν πλέον στο Χ.Α. «προκλητικά φτηνές μετοχές», όπως συνέβαινε κατά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αναλυτές δίνουν τιμές – στόχους υψηλότερες από τις τρέχουσες.

Σύμφωνα με την Beta Sec., «ο φετινός Αύγουστος έχει εκπλήξει κυρίως για την διατήρηση των συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα, όχι μόνο για την εποχή, καθώς τρέχει με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 242 εκατ. ευρώ, πολύ κοντά στα 259,7 εκατ. ευρώ του Μαρτίου που αποτελούν ότι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική αγορά από τον Νοέμβριο του 2009 σε όρους μέσης ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας. Μάλιστα η επίδοση αυτή έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την διάθεση σημαντικών ‘πακέτων’, ή δημοσίων εγγραφών και δεδομένης της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI στις 26/8, η προοπτική της διατήρησης των υψηλών όγκων παραμένει ζωηρή».

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.126,99 μονάδες (+1,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.116,10 μονάδες (+0,58%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 350,5 εκατ., από τα οποία τα 91,9 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τα μεγαλύτερα κέρδη οι Alpha Bank (+6,21%), Aegean Airlines (+2,60% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), BOCHGR (+2,86% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά), ΕΛΧΑ (+3,42%), Lamda (+2,87%), MTLN (+3,30%) και Σαράντης (+2,46% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά).

Οι μεγαλύτερες απώλειες για Eurobank (-1,27%), Πειραιώς (-1,04%), ΟΠΑΠ (-2,28%), Jumbo (-1,22%), Cenergy (-1,42%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, ΑΑΑΚ (+14,97%), Μαθιός (+10,53%), Αλουμύλ (+8,17%), ΟΛΘ (+4,58% και κλείσιμο σε νέα ιστορικά υψηλά).

Από σήμερα και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της «METLEN ENERGY & METALS PLC» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της «METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.», έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας στο Χ.Α.

Επίσης, από σήμερα, οι μετοχές της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» (-4,12%) ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το ποσό €0,52 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,494 ανά μετοχή) και της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (-1,56%) χωρίς το ποσό €0,0624253270 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0593040607 ανά μετοχή), ενώ οι μετοχές της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» (-1%) ήταν διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία μετοχής €1,00 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών (προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: € 2,0000).

Έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ».