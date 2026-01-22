Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «άλμα» 2,16% πάνω από τις 2.270 μονάδες - Πρωταγωνίστησαν Aktor και τράπεζες

Εντυπωσιακό, για άλλη μια φορά, το ελληνικό ταμπλό, με τους επενδυτές να τραβούν τον Γενικό Δείκτη σε νέα πολυετή υψηλά.

Προφανώς, η άμβλυνση της κινδυνολογίας σχετικά με την (παρολίγο) κρίση της Γροιλανδίας οδήγησε σε επιθετικές (επανα)τοποθετήσεις.

Παράλληλα, το καλό κλίμα που επικράτησε στα διεθνή Χρηματιστήρια (S&P500 +0,7%, DAX40 +1,2% βοήθησε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας ότι «τα χειρότερα πέρασαν», προς το παρόν τουλάχιστον.

Ο Δείκτης κέρδισε 2,16% κλείνοντας σε υψηλά ημέρας στις 2276 μονάδες, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 385 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 84 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ένα μέρος της υπεραπόδοσης αυτής οφείλεται, όπως είναι φυσικό, στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +1,94%), με όλες τις τραπεζικές μετοχές να κλείνουν με κέρδη, και τις ΕΥΡΩΒ (+2,07%) και ΠΕΙΡ (+2,51%) σε νέα πολυετή υψηλά. Με αυτήν τη συνεδρίαση, η ΠΕΙΡ συσσώρευσε κέρδη 23,8% στις 14 πρώτες συνεδριάσεις του 2026 και η ΕΥΡΩΒ 18,25%, στις πρώτες θέσεις του 25άρη παρέα με τις απίστευτες ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+24,7%) και CENER (+20%).

Οι τελευταίες συνέχισαν σε νεότερα υπερπολυετή και ιστορικά υψηλά αντίστοιχα, και πέραν από τις υπεραποδόσεις, έχουν εξαιρετικά ανθεκτική συμπεριφορά, πράγμα που υποδεικνύει και τη στιβαρή μετοχική βάση τους.

Εντύπωση προκάλεσε ο AKTR (+4,33%), επίσης σε νέες πολυετείς κορυφές, με σωρευτικά κέρδη +120% στις 52 εβδομάδες, προφανώς επηρεασμένος και από τις εξελίξεις στο Davos.

Tην παράσταση έκλεψε η ΜΟΗ (+3,91%) με μια πολύ ισχυρή συμπεριφορά και σε νέα ιστορικά υψηλά, εν μέσω προσδοκιών για την είσοδό της στον MSCI και τις συν αυτώ εισροές.

Κάτι αντίστοιχο προεξοφλείται και για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,79), αν και το αφήγημα αυτό είναι ένα πετραδάκι στο οικοδόμημα των δύο ομίλων, καθώς και χωρίς αυτό θα δικαιολογούσαν την εικόνα αυτή.

Άξια μνείας η BOCHGR (+3,81%), προφανώς μια από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές, ειδικά για τους λάτρεις των μερισμάτων. Σημείωσε κι αυτή με τη σειρά της νέα ιστορικά υψηλά, όμως η πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 2,3 εκατ. μετοχών (περ. 4 φορές τον Μ.Ο.) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα.

Μιλώντας για ουραγούς, και η ΜΠΕΛΑ επίσης έχει απογοητεύσει αυτό το διάστημα. Αμφότερες με αρνητική απόδοση από 1/1 και πολύ μακριά από τις κορυφές που άλλες προσπερνούν μανιωδώς (-24% η MTLN, -20% η ΜΠΕΛΑ) έχουν εγκλωβίσει τους πιστούς μετόχους, οι οποίοι όχι μόνο χάνουν από τις θέσεις τους, αλλά χάνουν και την άνοδο των υπολοίπων.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η DIMAND υπεραπέδωσε στο +3,91%, σε επίπεδα Φθινοπώρου 2023, διανύοντας την ένατη συνεχόμενη ανοδική της εβδομάδα, με κέρδη 64% στις 52 εβδομάδες, μια εξαιρετική επίδοση για τον αμυντικό της χαρακτήρα. Ο τζίρος ήταν υψηλός, 4 φορές ανώτερος του μεσοσταθμικού.

Τέλος, ο ΑΒΑΚΑΣ έκλεισε με κέρδη 2,17% αν και με υπεραπόδοση +4,34% ενδοσυνεδριακά, ενώ και η ΙΝΤΕΚ (+1,56%) σε νέα υψηλά μήνα, και παρά τη μείωση τιμής λόγω επιστροφής κεφαλαίου (0,3€ το καλοκαίρι του 2025) φαίνεται να διασπά την αντίσταση στη ζώνη του 6,30 με επόμενο στόχο τα 7,10€.