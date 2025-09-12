Χρηματιστήριο Αθηνών: Kέρδη 1,10% με νέα κορυφή για τον όμιλο Aktor - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ανοδική η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει στα υψηλά ημέρας με κέρδη 1,1% στις 2062.72 μονάδες, στην τρίτη συνεχόμενη ανοδική ημέρα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια -ομολογουμένως, δύσκολη- χρηματιστηριακή εβδομάδα, αφετέρου προσπέλασε πειστικά τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 2045 μονάδων, βάζοντας πλώρη για τις 2.100.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κατέληξε υψηλή, στα 215 εκατ. ευρώ, με πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών αξίας 37 εκατ. ευρώ.

Επιμέρους, σε νέο υπερπολυετές υψηλό έκλεισε ο AKTR, στα 8 ευρώ με κέρδη ημέρας 3,09%, συμπληρώνοντας την 10η (!) συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα. Η μετοχή αποδεικνύει συνεχώς το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο μάλιστα βρήκε επιπλέον ερείσματα στα πρόσφατα εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως ενδεικτικά, ενισχυμένο ανεκτέλεστο 4,3 δισ. ευρώ, +65% ταμειακά διαθέσιμα (216 εκατ. ευρώ), υψηλό περιθώριο κέρδους, +121% ίδια κεφάλαια, -75% καθαρό δανεισμό (μόλις 25 εκατ. ευρώ, πλέον), +112% ΕΒΙΤDΑ κ.α.

Η ΕΛΧΑ (+1,42%) συνέχισε ακάθεκτη, επίσης σε νέα υψηλά πολλών ετών, αντιμετωπίζοντας πλέον την (μάλλον, τελευταία) αντίσταση των 2,90 στον δρόμο για τα 3,50. Εκτός από την υπεραπόδοση, η ΕΛΧΑ σημείωσε για άλλη μια ημέρα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα (1,67 εκατ. ευρώ) αναδεικνύοντας την ποιότητα της ανόδου. Σε υπερπολυετή υψηλά και η «αδελφή» της, η CENER.

Υψηλότατη συναλλακτική δραστηριότητα, για τα δεδομένα της τουλάχιστον, σημείωσε και η ΟΛΥΜΠ, δυστυχώς με πτωτική ημέρα. Με 15 φορές ανώτερο τζίρο από τον μεσοσταθμικό της, η μετοχή έκλεισε σε χαμηλά μήνα με απώλειες 2,3%, με το επίπεδο των 2,7€ να παραμένει ισχυρή αντίσταση, έχοντας αναχαιτίσει για τουλάχιστον 5 εβδομάδες τους αγοραστές.

Σε υψηλό τριμήνου και η ΡΕΒΟΙΛ, με ισχυρά κέρδη ημέρας 10,79% και ισχυρές τοποθετήσεις που «σήκωσαν» τον τζίρο στα 199.χιλ. τεμάχια. Τα 1,80€ γίνονται στήριξη για τη μετοχή, στην περίπτωση που πισωγυρίσει, με επόμενο στόχο τα 2,4€.

Τέλος, απαρατήρητη πέρασε σήμερα η έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της ΔΕΗ. Μια τέτοια απόφαση με την τιμή της μετοχής στα υψηλά 15ετίας μόνο εμπιστοσύνη μπορεί να εμπνέει στους μετόχους, μιας και προφανώς η διοίκηση «επενδύει στον εαυτό της», αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ευκαιρίες της περιόδου. Η ΔΕΗ κινείται «αργά» στο ταμπλό, δείχνοντας ότι δεν βιάζεται, ενώ τα αποτελέσματα παραδίδονται όλο και πιο βελτιωμένα, ενδεικτικό της σωστής χρηματοοικονομικής διοίκησης και των ενεργειών των ιθυνόντων.