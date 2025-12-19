Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,57% με αναθεώρηση δεικτών και αυξημένο τζίρο

Πέντε συνεδριάσεις έμειναν μέχρι το κλείσιμο του χρηματιστηριακού 2025.

Συνεδριάσεις που παραδοσιακά δεν κρύβουν αρνητικές εκπλήξεις, με την αγορά να δείχνει πρόθυμη να πιέσει για κλείσιμο κοντά στα υψηλά έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έχει «χάσει» μόνο έναν μήνα, φέτος, εκείνον του Οκτωβρίου, με μικρές σωρευτικές απώλειες της τάξεως του -1,92%.

Οι υπόλοιποι 11 ανοδικοί του 2025 (εάν δεν αλλάξει κάτι στον Δεκέμβριο) αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική συγκυρία στην οποία βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας κέρδη πάνω από 43% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε έντονο το στοιχείο της αισιοδοξίας για μια ισχυρή ανοδική συνέχιση, μιας και ο Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος για να κλείσει στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,57% στις 2.112,46 μονάδες.

Ακόμα σημαντικότερο από το ίδιο το εξαιρετικό κλείσιμο (το δεύτερο συνεχόμενο τέτοιο) λογίζεται η επιμονή των αγοραστών να προσπεράσουν το πολύτιμο επίπεδο των 2.110 μονάδων, το οποίο όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί οριοθετούσε για 17 συναπτές συνεδριάσεις το εύρος 2.078 και 2.110 μονάδων (αφενός οι συνεδριάσεις 1ης, 4ης, 10ης Δεκεμβρίου και 18ης Δεκεμβρίου, αφετέρου εκείνες της 27ης Νοεμβρίου, 2ας, 8ης και 12ης Δεκεμβρίου).

Μιλώντας με λεπτομέρεια, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από τις κορυφές αυτές, σε νέα υψηλά τριμήνου, και πολύ κοντά στα πολυετή των 2.126 μονάδων, με επόμενο στόχο πάνω από τις 2.250.

Μα και η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 392 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, ωστόσο η αλήθεια βρίσκεται στις αναδιαρθρώσεις των δεικτών.

Ειδικότερα, η ταλαιπωρημένη METLEN εισέρχεται στον δείκτη STOXX Eastern Europe Total Market Large˙ στον STOXX Developed and Emerging Markets Total Market˙ στον STOXX Eastern Europe Total Market˙ στον STOXX Balkan Total Market˙ στον STOXX Greece Total Market˙ στον STOXX All Europe Total Market˙ και στον δείκτη STOXX Global Total Market.

Επιπλέον, η Bank of Cyprus στον δείκτη STOXX Eastern Europe Total Market Large˙ και η Βιοχάλκο στον δείκτη STOXX Eastern Europe Total Market Large (διαγράφεται από STOXX Eastern Europe Total Market Mid).

Σε υψηλά τριμήνου η ΕΕΕ με εξαιρετικό κλείσιμο. Σήμερα κατοχύρωσε με πολύ ισχυρό τζίρο 3x τον μεσοσταθμικό το επίπεδο των 43,50, και στοχεύει τα 50€, που αποτελούν νέες ιστορικές κορυφές.

Οι CREDIA και ΟPTIMA έδωσαν ευκαιρία εισόδου, με την πρώτη να έχει τεράστια περιθώρια ανόδου, ακόμα και μετά το φετινό +135%.

Η ΜΠΕΛΑ αφυπνίστηκε, θέλει όμως προσοχή. Μολονότι κατέγραψε μια ευκταία υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα αντιδρώντας από τα 27€ που αφορούν και σε χαμηλά μήνα, μολαταύτα δεν κατάφερε να προσπελάσει τα 28, όπου φάνηκε πωλητής που πίεσε τη μετοχή από τα τέλη Νοεμβρίου.

Από τον μακρινό Μάιο του 2002 είχε να δει η ΕΒΡΟΦ τιμές πάνω από 3,30 ευρώ. Η εταιρεία έχει μεταμορφωθεί την τελευταία διετία, και το δείχνει στο ταμπλό με τον καλύτερο τρόπο, υπενθυμίζοντας ότι πριν τρία χρόνια πάλευε για τα 0,7€. Η σημερινή υπεραπόδοση (+%) συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και μια επιστροφή στα 3,14-3,15 θα δώσει ευκαιρία επανατοποθέτησης για τη ζώνη των 4€.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την QLCO συνεχίζεται, με τη μετοχή να επιστρέφει στα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά της υψηλά, έχοντας πολύ καλές προοπτικές να δει τα 8€ εντός του 2026.

Σε νέα υψηλά 17 ετών βρέθηκε ο ΠΑΠ και δημιούργησε στήριξη στη ζώνη των 3,10€, ενώ το ΚΡΙ δοκιμάζει τα 20€ με στόχο τα 22 σε πρώτη φάση.

Η ΕΙS φαίνεται να πιέζεται πισωγυρίζοντας προς τα 1,94 που αφορούν σε επιθετική στήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη εβδομάδα είναι λειψή, λόγω των 3 συνεχόμενων αργιών (24, 25, 26 Δεκεμβρίου).