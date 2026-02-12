Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,41% με πρωταγωνιστές Eurobank, Πειραιώς και Cenergy

Οι αγοραστές επέμειναν στη σημερινή συνεδρίαση, συντηρώντας τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος όλη την ημέρα, με κλείσιμο στις 2355,3 μονάδες με κέρδη +0,41%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 314 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, κάτι που υποδηλώνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό.

Βραχυπρόθεσμα, ο Δείκτης έχει κρατήσει και απομακρύνθηκε από το κρίσιμο επίπεδο των 2320 μονάδων, που συνιστά και τη στήριξη, με επόμενο στόχο τις 2430. Το εν λόγω επίπεδο δεν πρέπει να χαθεί, διότι ελλοχεύει η επιβεβαίωση ενός σχηματισμού αντιστροφής ώμων-κεφαλής, κάτι που θε επεξέτεινε τις ρευστοποιήσεις, τουλάχιστον μέχρι τη ζώνη των 2240.

Ο Τραπεζικός κλάδος είχε μικτή εικόνα, καθώς αφενός οι ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ υπεραπέδωσαν, αφετέρου διορθωτικά κινήθηκαν ΕΤΕ και BOCHGR.

H CREDIA βρήκε και τίμησε το 1,30, επίπεδο που συνιστά το κάτω όριο της πλαγιολίσθησης, από όπου θα μπορούσε να δει μια ανοδική αντίδραση, σε πρώτη φάση.

Κατά τα λοιπά, η ΜΤLN συνεχίζει και δεν πείθει, και παρά την τόσο ισχυρή πίεση που έχει δεχτεί (όχι μόνο λόγω της αναθεώρησης εκτιμήσεων, αλλά και νωρίτερα), δεν μπορεί να «σηκώσει κεφάλι». εγκλωβίζοντας όλο και περισσότερους επενδυτές.

Ωραία συμπεριφορά από CENER που κατάφερε να απορροφήσει το ενδοσυνεδριακό -2,7% κλείνοντας αμετάβλητη κάτι που έχει επαναλάβει πολλάκις σε αυτήν την τόσο παρατεταμένη ανοδική κίνηση.

Η ΕΕΕ κατάφερε να αναρριχηθεί σε νεότερα ιστορικά υψηλά και πιάνοντας τον μακρινό στόχο των 54€.

Οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΠΣ υπεραπέδωσαν αντανακλαστικά μετά τις εξελίξεις στην «αγορά» ύδατος, ενώ ο AKTR παραμένει σε υπερπολυετή υψηλά, μην έχοντας βασικό πωλητή που θα μπορούσε να αντιστρέψει την τάση, παρά το ότι έκλεισε σήμερα σε χαμηλό ημέρας με απώλειες 2,1%.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ παρά την πτώση βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση στον 25άρη, με +42% από 1/1, ακόμα και με τη σημερινή πτωτική συνεδρίαση.

Σιωπηλά, η ΑΡΑΙΓ κερδίζει έδαφος, ετοιμάζοντας μια ανοδική κίνηση προς νεότερα ιστορικά υψηλά, και πάνω από τα 16€, ενώ και η ΟΤΟΕΛ, όσο πάνω από 12,80-13€ μπορεί να εκραγεί ανοδικά, με γνώμονα και την (συνήθως) υψηλή μερισματική απόδοση.

Τέλος, η πολλά υποσχόμενη TREK αντιμετωπίζει ανοιχτά την αντίσταση στην πλαγιοπτωτική κίνηση του 2026, στα 3,20. Ενδεχόμενη πειστική διάσπαση θα μπορούσε να επιφέρει νέα ιστορικά υψηλά και πάνω από 4€, υπενθυμίζοντας ότι η μετοχή σε λιγότερο από τρεις μήνες έχει κερδίσει 127%.