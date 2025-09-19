Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,17% - Πρωταγωνίστησαν Aktor, ΟΠΑΠ και Viohalco

Μέτρια ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο, σήμερα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ήπια κέρδη 0,17%, χωρίς ωστόσο να αποφευχθεί το πτωτικό εβδομαδιαίο κλείσιμο (-1,56%).

Ο Δείκτης παρέμεινε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια σαφή ανοδική κατεύθυνση, ώστε να συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα άλλης μιας «αδιάφορης» συνεδρίασης, και εκείνον να κινείται εντός εύρους 2000-2060 μονάδων για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Η εικόνα ήταν μικτή σε επίπεδο συμπεριφοράς επιμέρους μετοχών, με άλλες να υπεραποδίδουν αισθητά και άλλες να πιέζονται (όπως για παράδειγμα οι ΕΤΕ και ΑΛΦΑ), επί συνόλω 68 ανοδικών έναντι 52 πτωτικών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 465 εκατ. ευρώ λόγω των αναδιαρθρώσεων στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, αλλά και την τριπλή λήξη στα παράγωγα, με τα -μόλις- 6,5 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση καλά κρατεί, με το επίπεδο των 2000 μονάδων να αποτελεί τον άξονα περιστροφής και ενδεχομένως (ανάλογα τη στρατηγική του καθενός) σημείο εξόδου στην περίπτωση απώλειας αυτού.

Επιμέρους, σε πολυετή υψηλά η ΒΙΟ (+2,3%) που πήρε επιπλέον ώθηση μετά τη δημοσίευση των εξαιρετικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της. Η «αργή», κατά τ’ άλλα, μετοχή έχει κερδίσει ήδη +31% από 1/1, προφανώς έχοντας εν μέρει προεξοφλήσει τα καλά της αποτελέσματα τις τελευταίες ημέρες. Πάντως, σε συνδυασμό με τα επίσης ισχυρά αποτελέσματα των CENER (σε νέα ιστορικά υψηλά με ημερήσια κέρδη 1,7%) και ΕΛΧΑ (νέα πολυετή υψηλά, +5,78%), το ανοδικό μίνι-ράλι μπορεί να δικαιολογηθεί, και το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει εάν και κατά πόσο μπορεί να πείσει η προσπέλαση των 7 ευρώ, που την έχει ταλαιπωρήσει 12 χρόνια. Οι ΒΙΟ και CENER υπεραπέδωσαν και σε επίπεδο εβδομάδας, με κέρδη 5,17% και 6,39% αντίστοιχα).

Ο πολύ αμυντικός ΣΑΡ βρέθηκε χωρίς λόγο σε χαμηλά μήνα, με σωρευτικές απώλειες 12% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά του (σήμερα -2,21%), κλείνοντας 4 συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εξαμήνου αλλά και η γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας δείχνουν «μόνο πάνω» για τη μετοχή, ενώ και μόλις το τελευταίο διάστημα έχει εισέλθει δυναμικά στις ΗΠΑ με πολύ καλό προϊόν, που μπορεί θεωρητικά να προσθέσει κύκλο εργασιών. Σίγουρα πρόκειται για «αμυντική» μετοχή, όμως αν δει κανείς την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι αφορά σε ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν από τις πρώτες μετοχές που (επάξια) σημείωσε υψηλότερα του 2007-8 επίπεδα, το 2018, αναρρώνοντας εντελώς από την Κρίση.

Μια ακόμα μετοχή που παραμένει πιεσμένη σε χαμηλά τριμήνου είναι η δεικτοβαρής ΕΕΕ. Αν και μοιάζει να σταθεροποιείται στα επίπεδα των 41,50-41,60 (σήμερα κέρδισε 1%), ακολουθεί μια επίμονη πλαγιοπτωτική κίνηση με όριο τα 40.60-40.90, από όπου «οφείλει» να βγάλει ανοδική αντίδραση για να αποφύγει τα χειρότερα. Οι όγκοι της είναι μέτριοι όλο αυτό το διάστημα.

Αντίθετα, σε υψηλά μήνα κατάφερε να κλείσει ο ΟΠΑΠ (+1,82%), κερδίζοντας παραπάνω από ένα ευρώ από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου.

Σε νέες κορυφές κινήθηκε ο ασταμάτητος AKTR (+2,12%), ένας από τους τίτλους που πρωταγωνιστούν στο Χρηματιστήριο το τελευταίο μεγάλο διάστημα. Από όπου και να το δει κανείς, η μετοχή δύσκολα θα σταματήσει, μιας και έχει ούριο άνεμο από τον κλάδο, τα χρηματοοικονομικά του, την ικανότητα της διοίκησης, τη δυναμική του μετοχικού σχήματος κ.α.

Τέλος, μια ειδική μνεία για το ΚΤΗΛΑ. Το επενδυτικό αφήγημα της -μάλλον αδιάφορης- μετοχής κλείνει και επίσημα την 1η του Οκτωβρίου (θα σταματήσει η διαπραγμάτευση στο ταμπλό), με την εταιρεία να περνά υπό πλήρη έλεγχο του βασικού μετόχου και τη μετοχή να παύει να αποτελεί εισηγμένη επενδυτική επιλογή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει το squeeze-out με αντάλλαγμα €2,18 ανά μετοχή, και για τους μετόχους μειοψηφίας, η εξέλιξη σημαίνει αναγκαστική ρευστοποίηση στην ίδια τιμή με τη δημόσια πρόταση, χωρίς premium. Η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την εκκαθάριση.