Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τις 2.000 μονάδες με αρνητικό πρωταγωνιστή τη Metlen

Αδύναμα κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να μην μπορούν να βρουν καύσιμα για περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Κι έτσι, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με κρισιμότερη παρατήρηση αυτήν της προσπάθειας άμβλυνσης των ενδοσυνεδριακών απωλειών προς το τέλος, κλείνοντας στις 1.998,39 μονάδες με απώλειες 0,8% και κακό κλείσιμο.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 283 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπονοείται μια τάση για επιλεκτικές τοποθετήσεις χωρίς προθυμία ανάληψης ρίσκου, ενώ μιλώντας γενικά, το επίπεδο των 2.000 μονάδων λειτουργεί σαν άξονας περιστροφής (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1.993,25 μονάδες).

Και μολονότι ελλοχεύει μια νευρικότητα από πλευράς επενδυτών, μιας και αναζητείται κατεύθυνση φθείροντας την ψυχολογία των εμπλεκομένων, μολαταύτα κάτι τέτοιο δικαιολογείται μεσοπρόθεσμα, λυγίζοντας μοιραία (έως και ευκταία) την ανάγκη «απορρόφησης» των προ μηνών καταγραφέντων πολυετών υψηλών στην κορύφωση μιας παρατεταμένης ανοδικής τάσης.

Σε κάθε περίπτωση, συνυπολογίζοντας τις υφιστάμενες μεταβλητές, η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης φαντάζει μεγαλύτερη από κάποιο αρνητικό σενάριο, τουλάχιστον όσο το κλίμα στα διεθνή Χρηματιστήρια συντηρείται καλό.

Περί αυτού, η διαγραμματική εικόνα μοιάζει σαν οριζόντια συσσώρευση, με κάτω άκρο τη ζώνη των 1950 μονάδων, που αφορά αφενός στο απόλυτο χαμηλό της 17ης Οκτωβρίου, αφετέρου στη βάση της παλαιότερης συσσώρευσης του Ιουλίου.

Επιστρέφοντας στο ταμπλό, σήμερα στα δύο άκρα ευρέθησαν οι MTLN και οι μετοχές του Ομίλου Viohalco παρέα με τον TITC.

Η μεν MTLN, έντονα επηρεασμένη τόσο από τη χθεσινή ανακοίνωση αποχώρησης της μετοχής από τον MSCI Greece Standard όσο και από την κεκτημένη ταχύτητα στην πτώση, κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση του έτους (-5,87% με 772 χιλ. τεμάχια) μετά από εκείνη της 7ης Απριλίου εν μέσω liberation day (-6,91%)˙ οι δε μετοχές του Ομίλου, και ειδικά οι ΒΙΟ

(+5,09%) και CENER (+3,24%), συνέχισαν παντοδύναμες, καθώς αντίστοιχα εντάχθηκαν στον Small Cap Greece, η πρώτη σε νέα υψηλά σχεδόν 18 ετών (από τον Ιαν 2008 έχει να δει τα 9 ευρώ), η δεύτερη σε νέα ιστορικά υψηλά. Μαζί τους και ο TITC (+3,69%), που συνέχισε την τίμια ανοδική του αντίδραση μετά τα αξιόλογα αποτελέσματα εννεαμήνου που δίνουν ορατότητα για καλή μερισματική πολιτική, σβήνοντας και τους φόβους που είχαν οδηγήσει σε καθίζηση τη μετοχή τις τελευταίες εβδομάδες. Τονίζεται δε ότι το ευμέγεθες μέρισμα των 3€ στα τέλη Ιουνίου εδόθη στα 41€ (κλείσιμο προηγούμενης ημέρας), με τη μετοχή για πρώτη φορά από τότε να καταφέρνει να δει αυτά τα επίπεδα.

Μιλώντας για αποτελέσματα, η ΕΤΕ (-4,4%) παρέδωσε (και «έκαψε») ένα καλό σετ για το δικό της εννεάμηνο, με τη διοίκηση να προσθέτει τη βούλησή της για ανανεωμένη μερισματική πολιτική, μιας και το πλεόνασμα κεφαλαίου το επιτρέπει. Υπενθυμίζεται ότι αύριο (πριν το άνοιγμα) αναμένονται από ΑΛΦΑ, η οποία έχει και την υψηλότερη επενδυτική αποδοχή φέτος με κέρδη 110% στο πρώτο 10μηνο, ενώ την Τρίτη κορυφώνεται η αγωνία για BOCHGR και OΡTIMA.

Η ΜΠΕΛΑ (+0,88%) επιμένει να μαζεύει δυνάμεις, δείχνοντας ότι θέλει να ξεκινήσει νέο γύρο ανόδου, μετά τη βάση στην περιοχή των 26,40-26,50, που θα χρησίμευε και για ένα βραχυπρόθεσμο στοπ εν την περιπτώσει αρνητικής έκβασης, και επόμενο στόχο την επαναφορά στα 32€.

Η ΔΕΗ (αμετ.) διόρθωσε το ελάχιστο δυνατό, με μέγιστη απομείωση 1,2% παρά το πρόσφατο ανοδικό κρεσέντο.

Η ΑΡΑΙΓ (+0,74%) προσπαθεί να ισορροπήσει στα 13,50, με πρώτη αντίσταση τα 14,20 και μεγάλο στόχο τα 17, με τα αποτελέσματα (επίσης την Τρίτη, μετά το κλείσιμο) να αναμένονται ισχυρά.

Τέλος, από τη μεσαία, αφενός το ΚΡΙ (-1,42%) δίνει μια πρώτη ευκαιρία επανεισόδου με στόχο τα 21, μετά το μίνι-ράλι του από τα 17˙ αφετέρου ο ΦΡΛΚ συνέχισε απογοητευτικά, έτοιμος να κλείσει την 9η πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες 10, έχοντας χάσει πάνω από 22% στο εξεταζόμενο διάστημα.