Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορροπία και αναζήτηση νέων καταλυτών

Η συντήρηση δυνάμεων με επιλεκτικό (αγοραστικό και πωλησιακό) ενδιαφέρον ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας που πέρασε στο ΧΑ. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εισηγμένων δεν βγάζουν μια ισχυρή ετυμηγορία βελτίωσης, κατά περίπτωση υπάρχουν εταιρίες που θα γράψουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, υπάρχουν ωστόσο και πολλές άλλες που δείχνουν σημάδια κόπωσης στην κερδοφορία τους και μια αίσθηση ότι τα νούμερα των επιδόσεων τους έχουν κορυφώσει.

Υπό αυτό το πρίσμα η αγορά επανήλθε σε κατάσταση αναμονής ακολουθώντας περισσότερο ή λιγότερο την τάση στο εξωτερικό. Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προτού υποχωρήσουν χαμηλότερα προς το τέλος της εβδομάδας.

Η αντιστροφή αυτή οφείλεται σε ισχυρά οικονομικά στοιχεία, τα οποία αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες, οι δηλώσεις περί υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο και το κλείσιμο θέσεων λόγω τέλους μήνα και τριμήνου επιβάρυναν την αγορά.

Η έλευση του Οκτωβρίου θα έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τους επενδυτές. Εκτός από τα πολυετή υψηλά των περισσότερων εισηγμένων εταιριών της υψηλής κεφαλαιοποίησης οι εταιρικές εκδόσεις ομολόγων και οι αυξήσεις κεφαλαίου ενδεχομένως να βάλουν σε πειρασμό τους επενδυτές να κλειδώσουν κέρδη ενόψει και του τέλους της χρονιάς ή να αναζητήσουν φρέσκιες ιδέες με ελκυστικότερο δυνητικό περιθώριο απόδοσης.

Όλα αυτά θα αναιρεθούν αν η εστίαση επιστρέψει στις επιχειρηματικές συμφωνίες, πεδίο στο οποίο τουλάχιστον για την ΕΧΑΕ αναμένονται άμεσες εξελίξεις. Η αγορά δείχνει να αναμένει ένα γεγονός το οποίο θα υποστηρίξει μια πιο αποφασιστική μετατόπιση της τάσης, είτε προς την κατεύθυνση της επιβεβαίωσης της ανοδικής δυναμικής, είτε προς τη διάψευση των προσδοκιών και την έναρξη μιας περιόδου διόρθωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση των επενδυτών θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη ενός σαφούς καταλύτη που θα προσδώσει κατεύθυνση και νόημα στην έως τώρα ουδέτερη εικόνα της αγοράς.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης αν και επιχείρησε στο ξεκίνημα της εβδομάδας την έξοδο από την περιοχή της συσσώρευσης με πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις στη συνέχεια επανήλθε εντός του στενού εύρους των δύο κινητών μέσων (30 και 50 ημέρες) στο οποίο έχει κλείσει ένα μήνα διαπραγμάτευσης.

Το «εύρος της ταλαιπωρίας» δείχνει επί του παρόντος να υπερισχύει έναντι κάθε απόπειρας ανοδική ή καθοδικής διαφυγής διατηρώντας την «αμηχανία» που βγάζουν οι τεχνικές ενδείξεις. Αν και ο MACD επέστρεψε ανοδικά μετά τη συνεδρίαση της Τετάρτης με σήμα αγοράς, οι ενδείξεις παραμένουν εύθραυστες, οι ταλαντωτές επιμένουν στην ουδετερότητα και ίσως είναι πιο ασφαλές να εξετάζεται η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στα δύο άκρα της συσσώρευσης: Η διαφυγή από τη ζώνη 2.065 – 1.995 προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα συνοδευτεί από ένταση προς τη μεριά της εξόδου από τη συσσώρευση.