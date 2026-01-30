Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες απώλειες με μέτριο τζίρο

Με επιλεκτικές κινήσεις ρευστοποίησης έκλεισαν τη χρηματιστηριακή εβδομάδα οι επενδυτές.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από 7 εναλλαγές προσήμου, τελικά αφέθηκε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, και τελικά έκλεισε στα χαμηλά ημέρας με ελεγχόμενες απώλειες 0,85% στις 2.315 μονάδες.

Εκτός από το ποσοτικό χαρακτηριστικό, κρίσιμη είναι η παρατήρηση της μειωμένης (όχι όμως αμελητέας) συναλλακτικής δραστηριότητας σε σχέση με πολλές προηγούμενες ημέρες, στα 390 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Αυτό αφορά σε μια τυπική συμπεριφορά συνεδριάσεων «μειωμένου ενδιαφέροντος» και αντιθέτου κατεύθυνσης από εκείνη της κραταιάς τάσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πλαγιοπτωτική κίνηση των 2 τελευταίων συνεδριάσεων έρχεται κόντρα στη βασική κατεύθυνση, ώστε να λογίζεται ως απορρόφηση επιπέδων, μην αμελώντας ότι ο Δείκτης έχει σκαρφαλώσει σε υψηλά 16 ετών με υπεραποδόσεις και ένταση.

Βλέποντας τη συνολική εικόνα, κλείσαμε την 7η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, ενώ επί της ουσίας, ο Δείκτης δεν έχει σταματήσει 3 μήνες, μιας και η μόνη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες 12 κατέγραψε το αμελητέο -0,03%.

Άλλο ένα ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει κοιτώντας σε μηνιαία βάση, καθώς ο ΓΔ έχει «χάσει» μόνο έναν μήνα στους τελευταίους 15 (Οκτ. 2025), αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ανοδικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή συνεδρίαση συνιστά ένα ..διάλειμμα σε όλο αυτό το παρατεταμένο ανοδικό ράλι, χωρίς να σημαίνει τίποτα για το μεσο-μακροπρόθεσμο. Οι περισσότερες μετοχές κινήθηκαν πτωτικές, (75 έναντι 41 ανοδικών και 34 αμετάβλητων), με σχεδόν όλες τις τραπεζικές (πλην ΑΛΦΑ) σε αρνητικό έδαφος.

Ωστόσο, τουλάχιστον στις πρώτες 40-50 θέσεις στην κεφαλαιοποίηση, δεν παρατηρήθηκε κάποια υπερβολή (ίσως από ΕΛΧΑ -3,74%, TITC -3.57% και MTLN -2,62%), ενώ ελάχιστες έχουν κακή εικόνα.

Μεταξύ αυτών, οι ΜΠΕΛΑ, MTLN, BYLOT, ΕΧΑΕ και ΟΛΠ, που χάνουν από 19% (MTLN) έως και 22% (BYLOT και MΠΕΛΑ) από τις πρόσφατες κορυφές τους.

Από την άλλη, η CENER από τη μεγάλη κεφ/ση κατάφερε όχι μόνο να μην χάσει έδαφος, αλλά να κλείσει και σε νεότερα ιστορικά υψηλά, τα 12α στις 20 πρώτες συνεδριάσεις του 2026.

Τα ΕΛΠΕ είδαν τιμή πάνω από τα 9 ευρώ για πρώτη φορά μετά από τον Σεπτέμβριο του 2019 (υψηλά προ πανδημίας).

Ο ΣΑΡ έβγαλε αντανακλαστικά στη ζώνη των 13,50, και με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, ειδικά για μια μετρίου τζίρου ημέρα, συνολικά .. χιλ. τεμαχίων.

Ο AKTR συνεχίζει να συσσωρεύει λίγο κάτω από τα 11€, με όλα τα σημάδια να τον θέλουν σε πολύ υψηλότερες αποτιμήσεις, με (νέα) ώθηση από τις εξελίξεις για τον Κάθετο Διάδρομο και τη βούληση των Αμερικανών να θωρακίσουν τα συμφέροντά τους.

Η ΕΕΕ ..έπαιξε τον ρόλο της και σήμερα, στηρίζοντας το ταμπλό, σε νέα υψηλά τριμήνου και πολύ κοντά στα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά.

Από τη μεσαία, το ΚΡΙ έλαμψε για άλλη μια φορά, σε νέα ιστορικά υψηλά, βλέποντας για πρώτη φορά τα 22 ευρώ, έστω και ενδοσυνεδριακά.

Τέλος, ο ΦΡΛΚ δοκιμάζει για έκτη φορά το επίπεδο των 4,36-4,4€, το οποίο έχει αναχαιτίσει τους αγοραστές από τον Οκτώβριο του 2025.