Χρηματιστήριο Αθηνών: Διεκόπη το πτωτικό σερί - Έλαμψαν MTLN και Όμιλος Viohalco

Μέτρια ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο, σήμερα, την ίδια ώρα που οι ευρωαγορές είχαν πολύ καλύτερη εικόνα όλη την ημέρα, ενώ και οι S&P500 κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, επιβεβαιώνοντας το καλό επενδυτικό κλίμα.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε θετικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, χωρίς ποτέ να απειληθεί ουσιαστικά το ανοδικό momentum.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έκλεισε με κέρδη 0,39% στις 2.027 μονάδες αν και κατέγραψε υψηλότερη ενδοσυνεδριακή κορυφή, στο +0,74%.

Η εικόνα ήταν συνολικά καλύτερη από ό, τι φάνηκε στα νούμερα, μιας και η δεικτοβαρής ΕΕΕ επιβάρυνε τη στάθμιση με το -0,86%, σε χαμηλά τριμήνου, ωστόσο ακόμα κι έτσι, οι περισσότεροι τίτλοι είχαν επαρκώς καλύτερη συμπεριφορά, ώστε να επιτευχθούν κέρδη και η συν αυτώ διακοπή του τριήμερου πτωτικού σερί.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 180 εκατ. ευρώ, με τα -σχεδόν- 15 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι η ανοδική αντίδραση από τη ζώνη των 2.010 μονάδων, αρχής γενομένης της χθεσινής συνεδρίασης (στο δεύτερο μισό της) υπονοεί τη διάσωση της ανοδικότητας, ώστε να εικάζεται ότι ο Δείκτης μπορεί να «τρέξει» τις επόμενες ημέρες και να «προλάβει» την υπεραπόδοση των υπολοίπων ευρωπαϊκών. Σε τεχνικό επίπεδο, το εμπόδιο ακούει στο όνομα 2.070 μονάδες, με επόμενο στόχο την επίτευξη νέων πολυετών υψηλών.

Μιλώντας για πολυετή υψηλά, η ΒΙΟ (+0,87%) έχει βρεθεί και πάλι σε τέτοια, αντιμετωπίζοντας τα 7 ευρώ, που συνιστούν αντίσταση τα τελευταία 12 χρόνια. Ανασύροντας από τη λήθη την πτωτική διάσπαση των 7 ευρώ στο μακρινό 2008 (ερχόμενη από τα 13+), έκτοτε η μετοχή δεν έχει καταφέρει να τα προσπελάσει ανοδικά, παρά τις τίμιες προσπάθειες του Οκτ13 και του Ιουλ.24. Πλέον, τα δοκιμάζει για τρίτη φορά, και προφανώς μια πειστική προσπέλαση θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη κίνηση προς τα 10.

Η μητρική του Ομίλου έχει «βοήθειες» από τις θυγατρικές, μιας και εξαρτάται από τα κέρδη τους. Ειδικότερα για τη CENER (+4,43%), βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τα - για άλλη μια φορά - εξαιρετικά αποτελέσματά της. Η τρέχουσα συγκυρία θα δικαιολογούσε μέχρι και τα 14 ευρώ για τη μετοχή, περ. 20% απόδοση, ενώ από 1/1 κερδίζει «μόνο» 24%. Επίσης, η ΕΛΧΑ, αν και έκλεισε πέριξ του αμετάβλητου σήμερα, έχει βρεθεί (επιτέλους και επάξια) σε υψηλά 17 ετών, με τον μεγάλο στόχο των 3,5 ευρώ να μην μοιάζει, πλέον, και τόσο ..μακρινός.

Η MTLN (+0,89%) συνέχισε αθόρυβα την ανοδική αντίδραση που ξεκίνησε από τα χαμηλά μήνα που είδε προχθές, ωστόσο και πάλι με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα 215 χιλ. τεμαχίων. Η βασική ζώνη στήριξης παραμένει στα 48€, ενώ μακροπρόθεσμα η μετοχή έχει κάθε λόγο να κινηθεί προς τα 60.

Ο ΟΠΑΠ (+1,64%) έχει «χτίσει» μια βάση στα 18,80-19 ευρώ, καθώς για τουλάχιστον 9 συνεδριάσεις έχει αναχαιτίσει τις ρευστοποιήσεις. Τα 22 είναι ο στόχος για τους επόμενους μήνες, με επόμενη στήριξη τα 17,60-17,70.

Σε χαμηλά μήνα και ο ενδιαφέρων ΔΑΑ (-2,61%), ο οποίος διανύει και την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα. Το επίπεδο 10-10,15 αφορά σε στήριξη, το οποίο ήρθε σήμερα με αρκετά υψηλό όγκο, πάνω από 240 χιλ. τεμάχια..

Τέλος, από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, οι αξιόλογες μετοχές ΚΡΙ (-0,33%) και ΕΧΑΕ (-0,87%) παραέγιναν... φθηνές, και περιμένουν αμυντικούς επενδυτές να τις ξεχωρίσουν για τοποθετήσεις. Η πρώτη, μάλιστα, χάνει 12% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, και αναγνωρίζοντας την παραδοσιακή ανθεκτικότητα, μοιάζει ελκυστικότερο.