Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέκατος ανοδικός μήνας ο Αύγουστος

Συνεδρίαση ευδιάκριτης επιφυλακτικότητας, η τελευταία της εβδομάδας, με τις τραπεζικές μετοχές να παραμένουν υπό πίεση, σχετικά καλύτερη η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips και όλα αυτά με σαφώς χαμηλότερο τζίρο.

Σύμφωνα με αναλυτές, “τεχνικά η εικόνα έχει πάρει κλίση, ενδεχομένως να παραπέμπει και σε ενεργοποίηση εντολών «stop loss» και αν επιδεινωθεί το διεθνές κλίμα, δεν αποκλείεται να μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στις 2.000 και 1.991 μονάδες.

Η επενδυτική συμπεριφορά στο Χ.Α. δείχνει σαφή σημάδια κόπωσης, τουλάχιστον από την πλευρά των αγοραστών, ενώ γενικότερα, η περίοδος μετά τα μέσα του Αυγούστου έχει αρκετή μεταβλητότητα και στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Οι πιέσεις που ασκούνται τις τελευταίες ημέρες, κατά κύριο λόγο στους τραπεζικούς τίτλους, αποδίδονται κυρίως στην ενίσχυση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, με κύριο παράγοντα πίεσης τις εξελίξεις τη Γαλλία, γεγονός που έχει μεταφερθεί και στην ελληνική αγορά, η οποία μέχρι πρότινος παρουσίαζε αξιοσημείωτη δυναμική».

Μένει να φανεί αν οι «long» επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τις θέσεις που έλαβαν όψιμα στην αγορά, απορροφώντας μέρος της προσφοράς, ή θα αφήσουν τις αποτιμήσεις να πιεστούν ακόμα χαμηλότερα, με τους χρηματιστές να επισημαίνουν πως «ευλόγως η επιφυλακτικότητα στους αγοραστές είναι αυξημένη, ενώ θεωρείται συνετή η στρατηγική κατοχύρωσης μέρους των σημαντικών κερδών που έχουν προηγηθεί. Η επιθετική ανοδική τάση της αγοράς έχει χαθεί, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και μένει να φανεί αν θα μπει σε δοκιμασία το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ΓΔΧΑ».

Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει ότι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος στο Χ.Α. παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη για την τραπεζοκεντρική αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου.

«Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατ. ευρώ, λήξεως 4 Σεπτεμβρίου 2026», όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2.045,94 (+0,13%) και 2.020,88 μονάδων (-1,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.021,69 μονάδες (-1,06%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 199 εκατ., από τα οποία τα 5,4 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Σε επίπεδο εβδομάδας ο δείκτης σημείωσε απώλειες 3,9% και σε επίπεδο μήνα κέρδη 1,36% (10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας ο Αύγουστος).

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τα μεγαλύτερα κέρδη οι MTLN (+1,48%), Lamda Development (+3,79%).

Οι μεγαλύτερες απώλειες για Eurobank (-2,79%), Εθνική (-2,71%) και Πειραιώς (-2,48%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, Intralot (+5,63%), ΟΡΙΛΙΝΑ (+3,69%), Ιατρικό (+3,67%), Προντέα (+3,39%).

Από σήμερα, α) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 381.783 νέες (ΚΟ) μετοχές της «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (-1,59%), που προέκυψαν από Α.Μ.Κ. λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και β) έπαψε η διαπραγμάτευση και διεγράφησαν από το Χ.Α. οι 2.606.590 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της ιδίας εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 51.135.470.