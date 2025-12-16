Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητική συνεδρίαση με μεγάλο τζίρο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα το ελληνικό Χρηματιστήριο, και μάλιστα με χειρότερη συμπεριφορά από τα υπόλοιπα μεγάλα διεθνή.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλείνοντας σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 0,99% στις 2.086,5 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα είναι ήταν υψηλή, στα 444 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 238 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ο λόγος είναι το ευμέγεθες πακέτο στην ΕΥΡΩΒ, σε τιμή 3,48€.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε για 11η συνεδρίαση η αντίσταση της ζώνης των 2105-2115 μονάδων (συνεδριάσεις 26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας, 3ης, 4ης, 5ης , 6ης , 8ης , 12ης , 15ης Δεκεμβρίου και σήμερα).

Η συνολική εικόνα δεν ήταν και τόσο άσχημη, καθώς λίγοι (δεικτοβαρείς) τίτλοι ανάγκασαν τον Δείκτη να πλαγιολισθήσει τόσο βαθιά. Μεταξύ αυτών, η ΕΥΡΩΒ (-4,4%), που ουσιαστικά ..μετάνιωσε για τη χθεσινή της υπεραπόδοση (+4,6%), ενώ και η MTLN συνέχισε απογοητευτικά. Ιδιαίτερα για τη MTLN (-1,67%), παραμένει η μεγάλη χαμένη της περιόδου, χάνοντας σωρευτικά πάνω από 27% στο τελευταίο τετράμηνο, μια αρνητική απόδοση κατά πολύ χειρότερη τόσο από τις λοιπές του 25άρη (η δεύτερη χειρότερη, ΜΠΕΛΑ, μετράει -17%) όσο και από όλη την αγορά, με τον ΓΔ να χάνει μόλις 2% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η MTLN φαίνεται να οφείλεται έως έναν βαθμό στην αδυναμία των αγοραστών να ανέβουν αισθητά, μιας και έχει εγκλωβίσει πολλούς «πιστούς» που δεν αλλάζουν γνώμη.

Απεναντίας, εξαιρετική ήταν η εικόνα αφενός των μετοχών του Ομίλου Viohalco, αφετέρου της ΔΕΗ και της CREDIA.

ΒΙΟ και ΕΛΧΑ βρέθηκαν για πολλοστή φορά σε νέα πολυετή υψηλά, με τη CENER να συντηρείται κοντά στις δικές της ιστορικές κορυφές.

Η ΔΕΗ, επίσης, προσπέρασε τα 18€ μετά από 17 έτη, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 «έκλεινε το μαγαζί» με αρνητική θέση, και αποτιμάτο στα...1,30€.

Η CREDIA ήταν η μόνη τραπεζική μετοχή που έμεινε όρθια, αντιδρώντας από το τεχνικό σημείο των 1,6 μετά την ανοδική διάσπαση, με στόχο πάνω από 1,80 σε πρώτη φάση, ενώ έχει προεξοφλητικού χαρακτήρα έρεισμα για τα 2,3.

Η ΙΝΛΟΤ παλεύει με τους δαίμονές της, πιεσμένη και σήμερα μέχρι την περιοχή του ενός ευρώ. Αν και ικανή να κάνει την έκπληξη, το ένα ευρώ έχει και ψυχολογική σημασία, ενώ είναι προφανές ότι τα κερδοσκοπικά στοιχήματα είναι χοντρά, και ενδεχόμενη (δεύτερη φορά) απώλεια του ευρώ θα επιφέρει ανατροφοδότηση της πτωτικότητας, με επόμενο επίπεδο τα 0.82-0.84€.

Ισχυρή η συμπεριφορά της ΠΕΡΦ, σε νέο ιστορικό υψηλό μετά και τη χθεσινή ανοδική συνέχιση πάνω από τα 7,60€ κέρδη +4,21% και μεγάλο τζίρο 83 χιλ. τεμαχίων, 3χ τον μεσοσταθμικό). Σήμερα, σημείωσε και πάλι ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα 240 χιλ. τεμαχίων (πάνω από 9 φορές τον μέσο όρο) και έχει καλές πιθανότητες να δει τα 8,50. Αντίστοιχα και η ΠΡΟΦ, κατάφερε εκ νέου νέες ιστορικές κορυφές.

Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για το ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ, υπό το πρίσμα της επικείμενης αποπληρωμής των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης. Εδώ θέλει προσοχή, διότι δοκιμάστηκε χωρίς επιτυχία το επίπεδο των 0,45-0,456, που πρέπει να προσπελαστεί πειστικά για μια πρώτη «βόλτα» στα 0,54.

Τέλος, η ΕΙS (+4,57%) τίμησε το 1,98 επίπεδο που αφορά σε στήριξη, και εκτοξεύτηκε πάνω από 2 ευρώ, κερδίζοντας +68% στο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο έως και την Παρασκευή, η ΠΕΙΡ δεν θα διαπραγματεύεται, ελέω της αντίστροφης συγχώνευσης με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς.