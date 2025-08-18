Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,59% μετά από σερί  9 ανοδικών συνεδριάσεων

Μετά από 9 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και με αφορμή κάποιες ανησυχίες επενδυτών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η εγχώρια αγορά κινήθηκε διορθωτικά. Σημαντικά μεγαλύτερη η πτώση του Χ.Α. έναντι των αγορών της Ευρώπης, αλλά δικαιολογείται από την κίνηση που έχει προηγηθεί. Ας μην ξεχνάμε πως ο Γενικός Δείκτης από την αρχή του έτους είχε άνοδο 44,67%.

Έτσι λοιπόν σήμερα με τις αγορές της Ευρώπης να κινούνται ήπια χαμηλότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,59% και έκλεισε στις 2.092,32 μονάδες με υψηλές και πάλι συναλλαγές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 239 εκατ. ευρώ μαζί με τα πακέτα. Ξεκάθαρα πτωτική εικόνα στο σύνολο της αγοράς από το ξεκίνημα σχεδόν της συνεδρίασης, ενώ λίγο πριν το τέλος ο Γ.Δ. πήγε και σε χαμηλό ημέρας. Η πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε απώλειες.

Η Bank of America σε έκθεσή της αναλύει τα οφέλη μίας πιθανής εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext και εκτιμά πως θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση και τις προοπτικές κερδοφορίας, δημιουργώντας σημαντικά περιθώρια αύξησης των κερδών και περαιτέρω ανάπτυξης μέσω στρατηγικών συνεργειών.

Η εξαγορά προσθέτει 4% περίπου στα κέρδη και 1% έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή του 2026. Η διοίκηση της Euronext στοχεύει σε συνέργειες 12 εκατ. ευρώ έως το 2028 περίπου το 40% του EBITDΑ της ΕΧΑΕ για το 2025. Σε ό,τι αγορά την αποτίμηση εκτιμά πως η σχέση ανταλλαγής δίνει δείκτη EV/EBITDA 11 φορές για την ΕΧΑΕ έναντι 14 φορές του Irish Stock Exchange και 16 φορές του Borsa Italiana.

H Citi δίνει τιμή στόχο τα 56,1 ευρώ για την Τιτάν με σύσταση αγοράς που σημαίνει περιθώριο ανόδου 45% αλλά δεν αποκλείει αδυναμία βραχυπρόθεσμα της μετοχής καθώς είναι αδύναμη η ζήτηση για την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ, ενώ επηρέασαν και οι καιρικές συνθήκες. Πάντως παραμένει αισιόδοξη καθώς υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο παραγγελιών στις ΗΠΑ και την Ελλάδα και τα έργα υποδομών στηρίζουν τη ζήτηση.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση η Τιτάν υποχώρησε 4,20%, η Alpha Bank 3,19%, η Eurobank 3,01% και μάλιστα με τζίρο πάνω από 58 εκατ. ευρώ. Η Εθνική έχασε 2,84% και η Viohalco 2,41%. Εξαιρετική και σήμερα η κίνηση της Aktor (+2,52%) και έκλεισε σε νέα υψηλά 18 ετών, ενώ νέα ιστορικά υψηλά έγραψε για μία ακόμη φορά η Optima Bank (+2,10%).

Εντυπωσίασε η κίνηση της Attica Bank (+8.30%) λόγω της ανακοίνωσης για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ για το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες το deal με την HSBC Μάλτας έγινε με μυστικότητα και άμεσα με την Ελένη Βρεττού και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Εξάρχου από την πλευρά των μετόχων.

Οι συναντήσεις στελεχών της τράπεζας έγιναν σε Μάλτα και Λονδίνο και η συμφωνία αποτελεί καταλύτη ανάπτυξης για την τράπεζα. H Credia Bank έχει τρεις σημαντικούς στόχους μπροστά της.

Από το υπόλοιπο ταμπλό πιέστηκαν CPI (-5,52%), Cairo Mezz (-3,78%), Sunrise Mezz (-3,65%), Μedicon (-3,14%) και Frigoglass (-3,01%). Στον αντίποδα Χαϊδεμένος (+12,22%), Doppler (+9,45%), Κορδέλλου (+5,47%) και Noval (+3,02%) ξεχώρισαν από τις λίγες ανοδικές.

Σημειώνεται πως αύριο οι μετοχές των Εβροφάρμα και Real Consulting διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, ύψους 0,05 ευρώ για την κάθε μία.