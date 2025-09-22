Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανθεκτικές οι τραπεζικές μετοχές, στηρίξεις από ΟΤΕ και ΔΕΗ - Συνεχίζει ανοδικά η Viohalco

Μέτρια ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο, κόντρα στο γενικότερο αδύναμο κλίμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών. Ο Γενικός Δείκτης, παρά το ότι κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος (ενδοσυνεδριακό χαμηλό -0,51%), τελικά κατάφερε να καταγράψει κέρδη της τάξης του +0,6% στις 2042,63 μονάδες, κλείνοντας μάλιστα σε υψηλά ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποια σαφή κατεύθυνση, καθώς ο Δείκτης συνεχίζει να κινείται εντός εύρους 2000-2060 μονάδων για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Η εικόνα ήταν μικτή σε επίπεδο συμπεριφοράς επιμέρους μετοχών, με 52 ανοδικές και 55 πτωτικές (44 αμετ.) και κυρίως τις 4 «παλιές» δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές να αντισταθμίζουν τη χλιαρή πτωτικότητα των MTLN, ΟΠΑΠ και ΕΕΕ.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 190 εκατ. ευρώ, με τα 19 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση καλά κρατεί, με το επίπεδο των 2000 μονάδων να αποτελεί τον άξονα περιστροφής και ενδεχομένως (ανάλογα τη στρατηγική του καθενός) σημείο εξόδου στην περίπτωση απώλειας αυτού.

ΟΙ ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ έκλεισαν στις πρώτες τέσσερις θέσεις σε απόδοση από τον 25άρη, ενώ BOCHGR και OPTIMA κατέγραψαν ελεγχόμενες απώλειες. Ειδικότερα για την BOCHGR (-1,82%), διαπραγματεύτηκε χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,2€, συνολικής απόδοσης 2,6%, εξού και το αρνητικό πρόσημο.

Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε ήδη δώσει στα τέλη Μαΐου το βασικό μέρισμα της περασμένης χρήσης, 0,48€, που αφορούσε τότε σε 7,4%, ακόμα και με τη μετοχή να διαπραγματευόταν σε ιστορικά υψηλά, και πλέον επιβεβαιώνεται ότι η διοίκηση έχει στόχο το 75% των κερδών προς διανομή.

Η τιμή της μετοχής λογικά θα υποστηριχτεί στο ταμπλό ακόμα και σε μελλοντικά δύσκολα σκέλη, μιας και βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, τα κέρδη θα είναι ικανά να εξασφαλίσουν υψηλό μέρισμα για τη χρήση του 2025, ενώ και η αμυντική/ανθεκτική συμπεριφορά της μετοχής δείχνει την απροθυμία αποεπένδυσης των περισσοτέρων.

Σε νέα πολυετή υψηλά η ΒΙΟ (+0,42%), με προφανές το αγοραστικό ενδιαφέρον και στα άλλα δύο χαρτιά του Ομίλου. Η μεν CENER (+0,5%) είδε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα 12 ευρώ, επάξια αν αναλογιστεί κανείς ότι παράδωσε πρόσφατα για 10ο συνεχόμενο εξάμηνο αυξημένο κύκλο εργασιών η δε ΕΛΧΑ (+0,68%), υποτιμημένη για τουλάχιστον 15 έτη, παλεύει να κατοχυρώσει την περιοχή των 3 ευρώ, με τελικό αποδέκτη στην ανοδική κίνηση τα 3,5€ και στήριξη τα 2,6. Η τελευταία, επίσης έχει εξαιρετική χρηματοοικονομική θέση.

Σημαντικές στηρίξεις υπήρξαν και στην ΙΝΛΟΤ (+6,63%). Το αφήγημα της εξαγοράς της Bally’s (το διαδικτυακό κομμάτι της) σε συνδυασμό με την ..αστείρευτη επικείμενη και πολυεπίπεδη χρηματοδότηση τής δίνει ώθηση, με την εταιρεία να βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο. Προς το παρόν, η ΙΝΛΟΤ δοκίμασε τα υψηλά του Ιουλίου στα 1,28€, τα οποία συνιστούν και 7ετή υψηλά, όταν η μετοχή «κατηφόριζε» μέχρι και τα 0,07 και τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της.

Πολύ καλή η συμπεριφορά της μικρής ΙΛΥΔΑ. Η μετοχή παραμένει σε επαφή με τα ιστορικά της υψηλά και έβγαλε ενδοσυνεδριακή αντίδραση από τη στήριξη των 3,10, με στόχο τα 4,20, αν και το κλείσιμο ήταν μέτρι στο +0,3%. Από 1/1 κερδίζει 150%, υπενθυμίζοντας επίσης ότι τα υψηλότερα επίπεδα προ πανδημίας ήταν στα 0,35€, ενώ βρέθηκε και στα 0,13 λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η πάντα ενδιαφέρουσα ΚΟΥΑΛ (Quality & Reliability), επίσης, δοκιμάζει να διασπάσει την αντίσταση των 1,35-1,38, που οριοθετεί τη 18μηνη συσσώρευση. Το σημερινο +4,23% ήρθε με σημαντικά αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα 425 χιλ. τεμαχίων (5 φορές ανώτερη του μέσου όρου), ενδυναμώνοντας τα ευρήματα. Ο σχηματισμός δίνει στόχο τα 1,80, περίπου +28% από τα τρέχοντα επίπεδα.