Χρηματιστήριο Αθηνών: 5Χ5 ανοδικές και εβδομαδιαία κέρδη 5,61%

Μετά το ανοδικό σερί των 4 συνεδριάσεων, η αγορά έδωσε σήμερα ευκαιρίες για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά και τοποθετήσεις σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις, οι οποίες περιόρισαν την πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε στην αρχή διορθωτικά και στη συνέχεια γύρισε ξανά ανοδικός αλλά με κάποια μεταβλητότητα. Τελικά έκλεισε με μικρή άνοδο 0,13% και στις 2.070 μονάδες. Ο τζίρος παραμένει καλός για την εποχή και ξεπέρασε τα 214 εκατ. ευρώ Ο Γενικός Δείκτης σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 5,61%.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκε η μετοχή της Metlen (+1,48%) που πήρε το πράσινο φως από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το squeeze out και όσοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση θα λάβουν τις νέες μετοχές. Η Morgan Stanley σε ανάλυσή της έδωσε τιμή στόχο τα 66 ευρώ και σημειώνει πως η μετοχή είναι πιο φθηνά αποτιμημένη σε σύγκριση με τις ομοειδείς, ενώ η είσοδος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για re-rating στη μετοχή.

Σε ιστορικά υψηλά έκλεισε και η Optima Bank (+4,19%).

Υποσχέσεις για καλύτερο δεύτερο εξάμηνο και επίτευξη του στόχου για EBITDA 1 δισ. ευρώ άφησαν τα αποτελέσματα της HelleniQ Energy (+3,05%), καθώς τα περιθώρια διύλισης ισχυροποιούνται και το διυλιστήριο στην Ελευσίνα είναι ξανά σε πλήρη λειτουργία και αναμένεται να έχει καλύτερη απόδοση. Η διοίκηση με το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε στην τηλεδιάσκεψη χθες, κατάφερε να πείσει τους αγοραστές με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η τιμή της μετοχής.

Προσεκτικό το μάζεμα των τελευταίων εβδομάδων στην ΕΧΑΕ (+0,43%) και η Praude Asset Management ανακοίνωσε πως ελέγχει το 6,4% του συνόλου των μετοχών.

Καλά αποτελέσματα δημοσίευσε και η BriQ Properties (αμετάβλητη) και έχουν αποτυπωθεί στην πορεία της μετοχής, αφού το discount έχει μειωθεί στο 13% όταν ο κλάδος διαπραγματεύεται με υψηλότερο. Τα καθαρά κέρδη χωρίς τα κέρδη από αποτιμήσεις ακινήτων αυξήθηκαν 72% και στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Η Attica Bank (+0,86%) επιβεβαίωσε πως έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως αν καταφέρει να την αποκτήσει θα πρόκειται για ένα εξαιρετικό deal που θα μετασχηματίσει εντυπωσιακά την τράπεζα.

H Citi αναβάθμισε τις τιμές στόχους για τις 3 από τις 4 ελληνικές τράπεζες επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξίας για τον κλάδο μετά και τα ισχυρά όπως αναφέρει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου.

Για την Alpha Bank (+0,63%) δίνει τιμή στόχο τα 3,90 ευρώ από 3,85 ευρώ με σύσταση αγοράς και περιθώριο ανόδου 11%, για την Εθνική Τράπεζα (-0,50%) δίνει τιμή στόχο τα 13,85 ευρώ από 13,50 ευρώ και σύσταση αγοράς με περιθώριο ανόδου 7%, για την Τράπεζα Πειραιώς (+0,95%) δίνει τα 7,85 ευρώ από 7,60 ευρώ και σύσταση αγοράς με περιθώριο ανόδου 10% και για τη Eurobank (-0,18%) διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 3,80 ευρώ με περιθώριο ανόδου 13%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο 22,02% κατέγραψε η Προοδευτική με μεγάλο όγκο 352 χιλ. τεμαχίων και με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας να ανακοινώνει νέες πωλήσεις μετοχών.

Οι Αττικές Εκδόσεις είχαν άνοδο 9,67%, 9,46% η Λεβεντέρης, 9,11% η Doppler και 7,04% η Παΐρης. Στον αντίποδα υποχώρησαν ΚΑΙΡΟΜΕΖ (-5,98%), Galaxy Mezz (-5.33%), ΕΛΒΕ (-3,70%) και Χαϊδεμένος (-2,98)%.