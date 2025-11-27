Γ. Κοντόπουλος: Σημείο καμπής η ένταξή μας στην Euronext

H εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Εuronext σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην πορεία μας, ένα στρατηγικό σημείο που μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις μας, να ενισχύσουμε τη θέση μας σε αγορές όπου δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, να αυξήσουμε τη ρευστότητα στην αγορά και να επεκτείνουμε την παγκόσμια παρουσία μας, δήλωσε ο CEO της ΕΧΑΕ κ. Γιάννος Κοντόπουλος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα 9μηνου της ΕΧΑΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντόπουλο, η πρόσβαση στην αγορά για διεθνείς επενδυτές θα γίνει πιο αποδοτική και εναρμονισμένη, ενώ οι ελληνικές εταιρείες θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προβολή, αυξημένη ρευστότητα και πιο ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, υποστηριζόμενες από ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Επιπλέον, η μακροχρόνια δέσμευση της Euronext προς την Ελλάδα αποτυπώνεται και με την ίδρυση του Κέντρου Τεχνολογίας και Αθλητισμού στην Αθήνα, που αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε στρατηγικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του δικτύου Euronext.

Η άνοδος της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών στο ΧΑ στο 9μηνο κατά 62,1% στα 210,9 εκατ. ευρώ και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 25,7% στα 123,8 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στην ενίσχυση του τζίρου της ΕΧΑΕ στα 64,7 εκατ. ευρώ έναντι 39,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024 (+62,6%).

Στην αύξηση του τζίρου συνέβαλε και η συναλλαγή της Metlen, στο τρίτο τρίμηνο, η οποία απέφερε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μπόνους στο προσωπικό και οι αμοιβές των συμβούλων

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 32,8% στα 26,2 εκατ. ευρώ επηρεασμένες ουσιαστικά από δύο παράγοντες: Την αποδοχή της μεταβλητής αμοιβής (μπόνους) που οδήγησε σε αύξηση των δαπανών προσωπικού κατά 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και στα τέλη που αφορούσαν την προσφορά εξαγοράς (αμοιβή συμβούλων) της Euronext. Στις 30 Σεπτεμβρίου το προσωπικό της ΕΧΑΕ ήταν 244 άτομα.

Τα κέρδη ebitda διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ από 18,4 εκατ. ευρώ πέρσι, σημειώνοντας άνοδο κατά 95,7% και διαμορφώνοντας το περιθώριο κέρδους στο 58% από 48% πέρσι. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 103% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 και ανήλθαν στα 26,8 εκατ. ευρώ (περιθώριο κέρδους 43,1% από 34,7%).

Η ΕΧΑΕ ολοκλήρωσε το 9μηνο με ταμείο 94,2 εκατ. ευρώ έναντι 68,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024. Η αύξηση ανέρχεται στο 37%, που ουσιαστικά δείχνει την ικανότητά της εταιρείας να δημιουργεί ελεύθερες ταμειακές ροές, γεγονός που ενισχύθηκε και από το έκτακτο γεγονός της Metlen στο τρίτο τρίμηνο.