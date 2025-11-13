Euronext: Πέτυχε το στόχο για 50% + 1 μετοχές της ΕΧΑΕ

Όταν την περασμένη Παρασκευή, έξι εργάσιμες ημέρες πριν λήξει η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ, η Euronext μείωσε το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής που είχε ορίσει από 67% σε 50% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ, ώστε να θεωρηθεί πετυχημένη η δημόσια πρόταση, από την αγορά υποστήριζαν ότι για να αλλάξει η Euronext το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής σε 50% συν μία μετοχή λίγες ημέρες πριν λήξει η δημόσια πρόταση, μάλλον θα έχει εξασφαλίσει αυτό το ποσοστό.

Κάτι που επιβεβαιώνεται, καθώς ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσοστό αποδοχής έχει ξεπεράσει το όριο του 50% συν μία μετοχή, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται και οι ίδιες μετοχές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η ΕΧΑΕ. Θεωρείται μάλιστα πως μέχρι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου που λήγει η δημόσια πρόταση το ποσοστό αποδοχής μπορεί να προσεγγίσει και το 60%.

Όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν, θεσμικοί επενδυτές σπεύδουν να ανταλλάξουν μετοχές της ΕΧΑΕ με της Euronext, καθώς ήδη κατείχαν μετοχές της Euronext και η μεταβολή αυτή δεν θα τους κάνει διαφορά. Αντιθέτως, το retail είναι πιο συντηρητικό και σκέφτεται ακόμη τα υπέρ και τα κατά της δημόσιας πρότασης.

Το τίμημα που προσφέρει η Euronext είναι μόνο με ανταλλαγή μετοχών με αναλογία μία μετοχή της Euronext για 20 μετοχές της ΕΧΑΕ. Η μετοχή της Euronext βρίσκεται στα 126,7 ευρώ. Οπότε η σχέση αποτιμά τη μετοχή της ΕΧΑΕ στα 6,33 ευρώ (126,7/20), όσο περίπου και η τρέχουσα τιμή της μετοχής της ΕΧΑΕ στο ΧΑ (6,31 ευρώ). Στο χρηματιστήριο οι συναλλαγές ξεπερνούν τα 1,2 εκατ. τεμάχια καθώς υπάρχουν μεταβιβάσεις μετοχών της ΕΧΑΕ από ΑΕΔΑΚ που δεν επιτρέπεται να έχουν μετοχές της Euronext σε ΑΕΔΑΚ που επιτρέπεται ώστε να τις παραδώσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου και στις 24 Νοεμβρίου - αν είναι πετυχημένη η δημόσια πρόταση - οι μετοχές θα διαπραγματευτούν στα χρηματιστήρια της Euronext σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.

Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής, η Euronext σκοπεύει να ενσωματώσει τον όμιλο ΕΧΑΕ στον όμιλο Euronext. Για αυτό στοχεύει στην επίτευξη τελικής αποδοχής άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε εκκαθάριση των υπολοίπων μετοχών του ομίλου ΕΧΑΕ (squeeze-out) και στη διαγραφή του από το χρηματιστήριο.

Επιπλέον, η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει μέτρα μετά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων, σε περίπτωση που το τελικό ποσοστό αποδοχής κυμανθεί κάτω του 90%.