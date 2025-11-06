Εκτός του MSCI Greece Standard η Metlen - Είσοδος των Viohalco και Cenergy στον Small Cap Index

Eκτός του δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών τέθηκε η μετοχή της Metlen. Ήταν μια αναμενόμενη κίνηση του οίκου μετά την είσοδό της μετοχής στον FTSE 100. Πλέον στον δείκτη MSCI Greece Standard περιλαμβάνονται οκτώ μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI εντάσσονται στον Small Cap Greece οι μετοχές των Viohalco και Cenergy. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου, με τους επενδυτές να κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις τους μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 24 Νοεμβρίου.

Η αποχώρηση της μετοχής της Metlen από τον MSCI Greece Standard αναμένεται να προκαλέσει ρευστοποιήσεις στη μετοχή καθώς εκτιμάται ότι πολλά χαρτοφυλάκια των αναδυόμενων αγορών θα αποεπενδύσουν από τον τίτλο.