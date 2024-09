Υπό διερεύνηση η δομή του σύμπαντος μετά την ανακάλυψη πίδακα μαύρης τρύπας

Υπό διερεύνηση βρίσκεται από τους αστρονόμους η δομή του σύμπαντος μετά την ανακάλυψη μεγάλου μεγέθους πίδακα που απελευθερώνεται από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα 7,5 δισ. έτη φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, η μεγαδομή εκτείνεται σε μήκος 23 εκατομμυρίων ετών φωτός, καθιστώντας αυτούς τους πίδακες μαύρης τρύπας τους μεγαλύτερους που έχουμε δει ποτέ. Οι μαύρες τρύπες, όπως αναφέρει το CNN, θεωρούνται τα «σκουπίδια του σύμπαντος», και εξαφανίζουν σχεδόν οτιδήποτε πλησιάζει.

Ωστόσο, ένα κλάσμα υλικού από το εκάστοτε σώμα που θα «καταπιεί» η μαύρη τρύπα, εκτοξεύεται πριν το χαμό του, σχηματίζοντας έναν πίδακα εκατέρωθεν αυτής, είπε ο Martijn Oei, μεταδιδακτορικός μελετητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια και ο κύριος συγγραφέας μιας νέας μελέτης που περιγράφει την ανακάλυψη αυτή.

Οι πίδακες μαύρης τρύπας μπορούν να επιταχύνουν την ακτινοβολία και τα σωματίδια κοντά στην ταχύτητα του φωτός, με αποτέλεσμα να λάμπουν σε μήκη κύματος ορατά στα ραδιοτηλεσκόπια.

Μια τέτοια λάμψη τράβηξε την προσοχή των αστρονόμων πίσω από τη νέα μελέτη οι οποίοι και έκαναν αυτή την ανακάλυψη ενώ ερευνούσαν τον ουρανό χρησιμοποιώντας το ραδιοτηλεσκόπιο LOFAR της Ευρώπης, ή το ραδιοτηλεσκόπιο Χαμηλής Συχνότητας ARray, το 2018.

Οι πίδακες που περιγράφηκαν πρόσφατα έχουν ισχύ ισοδύναμη με αυτή τρισεκατομμυρίων ήλιων και είναι τόσο ογκώδεις που οι ερευνητές έχουν τους ονομάζουν «μεγαλοδομή Porphyrion» από έναν γίγαντα της ελληνικής μυθολογίας.

Astronomers have recently identified the largest black hole jets ever observed, naming them Porphyrion. The image captured by LOFAR showcases Porphyrion, along with the galaxy containing the supermassive black hole at the core. pic.twitter.com/BJe6la13ui