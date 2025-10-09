Στους κορυφαίους επιστήμονες, διεθνώς, 1.074 ακαδημαϊκοί των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων

Μία πολύ σημαντική διάκριση στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο επεφύλασσε η φετινή δημοσίευση της διεθνώς αναγνωρισμένης κατάταξης «World's Top 2% Scientists List» του Πανεπιστημίου Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς στους πιο επιδραστικούς επιστήμονες παγκοσμίως περιλαμβάνονται και 1.074 καθηγητές και ερευνητές των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Ενδεικτικά, στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως για το έτος 2024 κατατάχθηκαν 191 μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 136 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 87 του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 84 του Πανεπιστημίου Πατρών, 40 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30 του Πολυτεχνείου Κρήτης, 11 του Πανεπιστημίου Πειραιά και 10 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για «μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της διαχρονικής αριστείας της έρευνας που παράγεται στο ΕΚΠΑ», έκανε λόγο ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, σε σχετική δήλωσή του. «Η σημαντική συμβολή και η συνολική προσπάθεια όλων των τμημάτων επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην παραγωγή επιστημονικού έργου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Η αριστεία στην έρευνα και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ήταν ανέκαθεν στρατηγική επιδίωξη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», δήλωσε, από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΟΠΑ, Βασίλης Βασδέκης. «Η πρόσφατη διάκριση του διδακτικού προσωπικού του επιβεβαιώνει τη διαρκή παρουσία του ΟΠΑ στον διεθνή χάρτη της έρευνας και την υψηλού επιπέδου συνεισφορά του στην παραγωγή και διάχυση νέας επιστημονικής γνώσης», ανέφερε ο ίδιος.

Σημειώνεται, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται είτε οι 100.000 κορυφαίοι επιστήμονες παγκοσμίως είτε όσοι βρίσκονται στο ανώτερο 2% του κλάδου τους. Η μελέτη, με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators», που βασίζεται σε δεδομένα της βάσης Scopus, αξιολογεί το επιστημονικό έργο εκατομμυρίων ερευνητών και κατατάσσει στους κορυφαίους το 2% με βάση τις αναφορές στο έργο τους (citations), το h-index, καθώς και σύνθετους δείκτες απήχησης. Οι επιστήμονες ταξινομούνται σε 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία σύμφωνα με την τυπική ταξινόμηση Science-Metrix. Η αξιολόγηση αφορά στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική απήχηση παγκοσμίως, τόσο για το έτος 2024 όσο και για το συνολικό έργο τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω λίστα, οι πέντε κορυφαίοι επιστήμονες του ελλαδικού χώρου, με τη μεγαλύτερη ερευνητική απήχηση παγκοσμίως για το έτος 2024 είναι οι Νικόλαος Απέργης (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Γεώργιος Χρούσος (ΕΚΠΑ), Δημήτρης Μούρτζης (Πανεπιστήμιο Πατρών), Νίκος Χατζηαργυρίου (ΕΜΠ) και Σωτήρης Κοτσιανίτης (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Αντίστοιχα, οι πέντε κορυφαίοι επιστήμονες του ελλαδικού χώρου, με τη μεγαλύτερη ερευνητική απήχηση παγκοσμίως για το συνολικό έργο τους είναι οι Γεώργιος Χρούσος (ΕΚΠΑ), Μαρίνος Δαλάκης (ΕΚΠΑ), Αντωνία Τριχοπούλου (ΕΚΠΑ), Νίκος Χατζηαργυρίου (ΕΜΠ) και Δημήτρης Ρούκος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).