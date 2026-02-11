Ρωσική startup εμφυτεύει ηλεκτρόδια σε περιστέρια και τα μετατρέπει σε «drones» - Ηθικές ανησυχίες

Τα περιστέρια έχουν ιστορικά χρησιμοποιηθεί ως αγγελιοφόροι από τους ανθρώπους. Όμως μια ρωσική startup ισχυρίζεται ότι ανεβάζει αυτή την πρακτική σε νέο επίπεδο - ουσιαστικά «χακάροντας» τον εγκέφαλο των περιστεριών ώστε να τα μετατρέψει σε βιολογικά drones.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η ρωσική εταιρεία Neiry δήλωσε ότι ολοκλήρωσε δοκιμαστικές πτήσεις περιστεριών εξοπλισμένων με νευρωνικά εμφυτεύματα που ανέπτυξε η ίδια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διεπαφή παρέχει «ήπια διέγερση» σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου του περιστεριού, ωθώντας το να προτιμά ορισμένες διαδρομές πτήσης — παρόμοια με τον τρόπο που τα συμβατικά drones ακολουθούν προγραμματισμένες αποστολές — ενώ κατά τα άλλα «συμπεριφέρεται φυσιολογικά».

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, τα περιστέρια έφεραν έναν μικρό ελεγκτή, ηλιακά πάνελ και κάμερα, επιτρέποντας στην εταιρεία να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των λεγόμενων «βιο-drones» στη συλλογή δεδομένων.

Ως φυσικά ικανοί ιπτάμενοι οργανισμοί, τα περιστέρια ενδέχεται να υπερέχουν των μηχανικών drones στην πλοήγηση σε σύνθετα εδάφη, στην πρόσβαση σε στενούς χώρους και στην αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, μπορούν να πετούν έως και 300 μίλια (483 χιλιόμετρα) την ημέρα χωρίς να χρειάζονται φόρτιση μπαταριών, όπως εξηγεί η εταιρεία.

Αυτό καθιστά τα «βιο-drones» αποδοτικά μέσα για επιτήρηση, επιθεώρηση υποδομών ή περιβάλλοντος και υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Neiry, Αλεξάντερ Πάνοφ, στο Bloomberg.

Η Neiry σημείωσε ότι, όταν δεν συμμετείχαν σε δοκιμαστικές πτήσεις, τα πτηνά συνέχιζαν τις φυσιολογικές τους δραστηριότητες και φροντίζονταν από τους χειριστές της εταιρείας. Υποστηρίζει επίσης ότι συμβουλεύεται εσωτερικούς βιοηθικούς συμβούλους για τα πειράματά της.

«Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε νευρωνικά εμφυτεύματα για να ελέγξουμε και να “χειραγωγήσουμε” οποιοδήποτε είδος, προκαλεί δυσφορία», δήλωσε στο Bloomberg η Νίτα Φαραχάνι, βιοηθικός στο Πανεπιστήμιο Duke.

Η Neiry έχει επίσης επιμείνει ότι το σύστημα PJN-1 περιορίζεται αυστηρά σε πολιτική χρήση. Σε δήλωσή του στην The Telegraph, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι καταβάλλεται «κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα βιο-drones μας να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, χωρίς κρυφή ή δευτερεύουσα χρήση».

Όσον αφορά τη συμμετοχή επενδυτών που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση, ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «η κρατική υποστήριξη αποτελεί κοινή και ευρέως αποδεκτή πρακτική παγκοσμίως: σε όλες τις μεγάλες χώρες, οι πρωτοποριακές τεχνολογίες υποστηρίζονται από το κράτος».