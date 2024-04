Πέθανε ο φυσικός Πίτερ Χιγκς - Είχε ανακαλύψει το «Σωματίδιο του Θεού»

Πέθανε σε ηλικία 94 χρονών ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής Πίτερ Χιγκς, που ανακάλυψε το σωματίδιο του Χιγκς ή «σωματίδιο του Θεού», που θεωρείται το θεμελιώδες στοιχείο της δομής της ύλης.

«Πέθανε ήσυχα στο σπίτι του τη Δευτέρα 8 Απριλίου μετά από σύντομη ασθένεια», ανέφερε το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου σε ανακοίνωσή του.

Ο Χιγκς γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1929 στο Νιούκαστλ της Αγγλίας και πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του, στο Εδιμβούργο.

Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το έργο του το 1964, που έδειξε πώς το μποζόνιο συνέβαλε στη σύνδεση του σύμπαντος δίνοντας στα σωματίδια τη μάζα τους.

Μετά από μια σειρά πειραμάτων που ξεκίνησαν το 2008, η θεωρία του αποδείχθηκε από τους φυσικούς που εργάζονταν στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο Cern της Ελβετίας το 2012. Το Νόμπελ μοιράστηκε με τον Φρανσουά Ενγκλέρ, έναν Βέλγο θεωρητικό φυσικό, του οποίου η εργασία το 1964 συνέβαλε επίσης στην ανακάλυψη.

Ο Χιγκς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο ίδρυσε το κέντρο θεωρητικής φυσικής Χιγκς προς τιμήν του το 2012.

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), που επιβεβαίωσε με τα πειράματά του την ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς το 2012, αποχαιρετά τον νομπελίστα φυσικό.

