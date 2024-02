Κάθε Μάρτιο, φορείς απ’ όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους στην παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης εγκεφάλου. Ο στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τη θαυμαστή λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και για το πώς η έρευνα και η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε αυτήν, αλλάζουν τη ζωή μας. Στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, το Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργανώνει σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς ένα ολοήμερο φεστιβάλ Νευροεπιστήμης, το οποίο θα διεξαχθεί τις Κυριακές 3 και 10 Μαρτίου, στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος, με τίτλο «It is all in your head! Εξερευνώντας τα μυστικά του εγκεφάλου».

Διακεκριμένοι καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσουν διαλέξεις για τα μυστικά του εγκεφάλου, και το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου θα διεξάγει ένα εντυπωσιακό Science Show με πειράματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη σχέση αντίληψης και πραγματικότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στον χώρο θα λειτουργούν πειραματικοί «σταθμοί», όπου οι επισκέπτες, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση νέων επιστημόνων, θα μπορούν να παρατηρήσουν πραγματικά νευρολογικά παρασκευάσματα, να συγκρίνουν εγκεφάλους ανθρώπων και άλλων ζώων ή να… βιώσουν οι ίδιοι εντυπωσιακές πλάνες του αντιληπτικού τους συστήματος.

Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχει έκθεση με φωτογραφίες νευρολογικών απεικονίσεων και αφηγηματικά poster που θα παρουσιάζουν με προσιτό τρόπο νευρολογικές και ψυχικές ασθένειες, καινοτόμες τεχνικές μελέτης του νευρικού συστήματος κ.ά.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου από κοινού με το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νευροεπιστήμες του ΕΚΠΑ, την φοιτητική ομάδα Neuroholics (ΕΚΠΑ), την ομάδα Πολυαισθητηριακής και Χρονικής Επεξεργασίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (Κλάδος Νευροψυχολογίας- ΕΛΨΕ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Συμβούλιο για τον Εγκέφαλο και τα ερευνητικά προγράμματα Twin4Promis (EU), ΤΝουΣΣΝουΣ (ΕΛΙΔΕΚ) και Write: Δια γραφούσης χειρός του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ στο site του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ:

https://www.eef.edu.gr/el/programme/it-is-all-in-your-head/