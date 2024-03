Τόμας Στάφορντ: Πέθανε ο αστροναύτης της αποστολής Απόλλο - Σογιούζ και «πατέρας» των μαχητικών Στελθ

Ο αστροναύτης Τόμας Στάφορντ, ο οποίος διηύθυνε μια πτήση πρόβα τζενεράλε για την προσελήνωση στο φεγγάρι το 1969 και την πρώτη διαστημική σύνδεση ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών.

🕯️ American astronaut Thomas Stafford, who commanded the docking of Apollo with the Soviet "Soyuz 19" in 1975, has died at the age of 93.



Stafford was one of 24 people who flew to the Moon, but he did not land on it. pic.twitter.com/RGAjsPvK9M