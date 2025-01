NASA: Σπάνιος κομήτης είναι ορατός για πρώτη φορά έπειτα από 160.000 χρόνια

Ορατός θα είναι τις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά έπειτα από 160.000 χρόνια, ο φωτεινός κομήτης C/2024 G3 (Atlas). Αυτό ανακοίνωσε η NASA, δηλώνοντας ότι παρόλο που η μελλοντική φωτεινότητα ενός κομήτη είναι «διαβόητα δύσκολο» να προβλεφθεί, ο εν λόγω κομήτης θα μπορούσε να παραμείνει αρκετά φωτεινός ώστε να είναι ορατός με γυμνό μάτι.

Τη Δευτέρα, ο κομήτης βρισκόταν στο περιήλιο, το σημείο στο οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο, γεγονός που επηρεάζει το πόσο φωτεινός εμφανίζεται. Ενώ οι ακριβείς τοποθεσίες για την πιθανή ορατότητα είναι άγνωστες, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο κομήτης, ο οποίος θα μπορούσε να λάμπει τόσο φωτεινά όσο η Αφροδίτη, μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα από το νότιο ημισφαίριο.

Όπως αναμεταδίδει το BBC, ο κομήτης εντοπίστηκε πέρυσι από το Σύστημα Τελευταίας Προειδοποίησης για Αστεροειδείς Επίγειας Πρόσκρουσης της NASA.

Ο δρ Σάιαμ Μπαλάτζι, ερευνητής στη Φυσική και την κοσμολογία των αστροσωματιδίων στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι «οι τρέχοντες υπολογισμοί της τροχιάς του δείχνουν ότι θα περάσει περίπου 8,3 εκατομμύρια μίλια από τον Ήλιο», γεγονός που τον κατατάσσει ως κομήτη που «περνάει τον ήλιο». Το πανεπιστήμιο περιέγραψε τον κομήτη ως ένα γεγονός που συμβαίνει μία φορά στα 160.000 χρόνια.

Όπως ο δρ Μπαλάτζι δήλωσε, οι ευκαιρίες για την παρατήρηση του κομήτη μπορεί να παρουσιαστούν «τις ημέρες γύρω από το περιήλιο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τη συμπεριφορά του κομήτη. Όπως συμβαίνει με όλους τους κομήτες, η ορατότητα και η φωτεινότητά του μπορεί να είναι απρόβλεπτες». Οι άνθρωποι που ζουν στο νότιο ημισφαίριο – απ' όπου ο κομήτης προβλέπεται να παρατηρηθεί καλύτερα – θα πρέπει «να κοιτάξουν προς τον ανατολικό ορίζοντα πριν από την ανατολή του ήλιου, [και] μετά το περιήλιο, να δοκιμάσουν τον δυτικό ορίζοντα μετά τη δύση του ήλιου».

Ωστόσο, κατά τον Μπαλάτζι, ενώ αναμένεται να είναι «αρκετά φωτεινός», οι προβλέψεις για τη φωτεινότητα των κομητών είναι «διαβόητα αβέβαιες», με πολλούς να καταλήγουν πιο αμυδρά από ό,τι αρχικά προβλεπόταν.

