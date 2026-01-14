NASA: Όρισε ημερομηνία για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια

Η NASA ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν πλέον μόλις λίγες εβδομάδες από μια ιστορική επιστροφή στη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία γνωστοποίησε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου ότι η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης αποστολής προς τη Σελήνη από το 1972, είναι η 6η Φεβρουαρίου. Όπως διευκρίνισαν αξιωματούχοι της NASA, το επίσημο «παράθυρο εκτόξευσης» για την Artemis II θα παραμείνει ανοικτό από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου, ενώ έχουν προβλεφθεί και αρκετές εναλλακτικές ημερομηνίες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η αποστολή θα μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν, σε ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη. Η πρώτη αποστολή του προγράμματος Artemis που θα πραγματοποιήσει προσελήνωση είναι η Artemis III, η οποία προς το παρόν έχει προγραμματιστεί για το 2027.



Η εκτόξευση της Artemis II δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα, καθώς εξαρτάται από ακριβείς υπολογισμούς τροχιακής μηχανικής- όπως η θέση της Γης και της Σελήνης- καθώς και από την απόδοση του πυραύλου και τις καιρικές συνθήκες γύρω από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Ως εναλλακτικές ημερομηνίες εκτόξευσης έχουν επιλεγεί οι 7, 8, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που η εκτόξευση δεν καταστεί δυνατή τον Φεβρουάριο, η NASA έχει ορίσει επιπλέον ημερομηνίες στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου.

Το διαστημόπλοιο Orion θα εκτοξευθεί από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, το νωρίτερο στις 6 Φεβρουαρίου. Αρχικά, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μερικές περιφορές γύρω από τη Γη για να δοκιμάσει τα συστήματα υποστήριξης ζωής και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τη Σελήνη για μια κοντινή διέλευση (lunar flyby), χωρίς να τεθεί σε τροχιά ή να προσγειωθεί. Κύριος στόχος της αποστολής είναι να αποδειχθεί ότι ο πύραυλος, το διαστημόπλοιο και όλα τα συστήματα λειτουργούν άψογα, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσελήνωση της Artemis III τα επόμενα χρόνια.