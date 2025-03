NASA: Εντυπωσιακή εικόνα από τη στιγμή που υπερηχητικό τζετ σπάει το φράγμα του ήχου (pic)

Μια εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε η NASA τη στιγμή που ένα ΧΒ-1 τζετ της Boom Supersonic έσπασε το φράγμα του ήχου, κατά τη διάρκεια πτήσης στις 10 Φεβρουαρίου πάνω από την έρημο Μοχάβε.

«Αυτή η εικόνα κάνει το αόρατο ορατό - το πρώτο αμερικανικής κατασκευής πολιτικό υπερηχητικό τζετ που σπάει το φράγμα του ήχου», δήλωσε ο Blake Scholl, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Boom Supersonic, σε δελτίο τύπου.

We nailed it.

During XB-1's second supersonic flight, we partnered with NASA to take this Schlieren image of XB-1 pushing through the air at supersonic speeds. Here's the shot, captured by NASA teams on the ground. It documents the changing air density around XB-1