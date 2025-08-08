Ασπρόμαυρες εικόνες ενός βράχου στην επιφάνεια του Άρη που μοιάζει εντυπωσιακά με κομμάτι κοραλλιού τράβηξε το ρομπότ-εξερευνητής Curiosity της NASA. Παρόλο που οι εικόνες αυτές δείχνουν έναν σχηματισμό που παραπέμπει στους οργανισμούς που δημιουργούν κοραλλιογενείς υφάλους στους ωκεανούς της Γης, πρόκειται για έναν μικρό, ανοιχτόχρωμο βράχο (διαμέτρου περίπου 2,5 εκατοστών) , διαβρωμένο από τον άνεμο. Το ρόβερ εντόπισε αυτόν τον βράχο μέσα στον κρατήρα Gale στις 24 Ιουλίου, ειδικότερα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχθηκε με την κάμερα Remote Micro Imager του Curiosity –μια τηλεσκοπική, υψηλής ανάλυσης κάμερα τοποθετημένη στο ρόβερ.

«Το Curiosity έχει βρει πολλούς παρόμοιους βράχους, οι οποίοι σχηματίστηκαν από αρχαίο νερό και διαβρώθηκαν για δισεκατομμύρια χρόνια από τον άνεμο», όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποι της NASA.

NASA’s Curiosity rover captured images of ‘coral’ rock on Mars that signify water existed on the planet https://t.co/ZXUIgzOZLj pic.twitter.com/yDpgQQzy1t — New York Post (@nypost) August 8, 2025

Σύμφωνα με τη NASA, οι βράχοι σε σχήμα κοραλλιού στον Άρη άρχισαν να σχηματίζονται πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Κόκκινος Πλανήτης είχε ακόμη νερό. Όπως και στη Γη, αυτό το νερό ήταν πλούσιο σε διαλυμένα ορυκτά. Διείσδυε μέσα από μικρές ρωγμές στους αρειανούς βράχους, εναποθέτοντας σταδιακά ορυκτά και σχηματίζοντας συμπαγείς «φλέβες» στο εσωτερικό τους.

Αυτές οι φλέβες δημιουργούν τα παράξενα «κλαδιά» του αντικειμένου που βλέπουμε στη φωτογραφία του Curiosity, έπειτα από εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης από ανέμους φορτωμένους με άμμο. Άλλα παραδείγματα ασυνήθιστων βράχων που έχουν βρεθεί στον Άρη περιλαμβάνουν τον «Paposo» –έναν βράχο παράξενου σχήματος, περίπου 5 εκατοστών, που ανακάλυψε επίσης το Curiosity στις 24 Ιουλίου– και ένα μικροσκοπικό αντικείμενο σε σχήμα λουλουδιού, το οποίο φωτογραφήθηκε στον κρατήρα Gale το 2022.

Thirteen ways of looking at a red planet: 13 years ago today, Curiosity landed on Mars. Here are 13 remarkable views captured during one of the most extraordinary journeys of all time. Ride along at https://t.co/yTiqkUSVA4 🧵 pic.twitter.com/R2kTyS5YEW — NASA Mars (@NASAMars) August 5, 2025

Το Curiosity προσγειώθηκε στον Άρη το 2012, στον κρατήρα Gale – έναν κρατήρα πρόσκρουσης μετεωρίτη που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στις ορεινές νότιες περιοχές και τις ομαλές βόρειες πεδιάδες του πλανήτη. Η αποστολή του, υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA στην Καλιφόρνια, είναι να εξερευνήσει την επιφάνεια του Άρη για ενδείξεις ότι υπήρξαν συνθήκες κατάλληλες για ζωή στο μακρινό παρελθόν.

Μέχρι στιγμής, το Curiosity έχει διανύσει περίπου 35 χιλιόμετρα από τα συνολικά 154 χιλιόμετρα πλάτους του κρατήρα. Η πορεία του είναι αργή και με πολλές στάσεις, καθώς πρέπει να τρυπά βράχους, να συλλέγει δείγματα και να καταγράφει δεδομένα.

Οι εξερευνήσεις του έχουν αποκαλύψει άφθονες αποδείξεις ότι κάποτε υπήρξε η δυνατότητα ύπαρξης ζωής στον Άρη, όπως μακριές αλυσίδες άνθρακα από βράχους ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών και ενδείξεις ότι ο Άρης διέθετε κάποτε κύκλο άνθρακα.

Πηγή κεντρικής φωτ.: NASA