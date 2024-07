James Webb: Το τηλεσκόπιο συνέλαβε δύο «αγκαλιασμένους» γαλαξίες (pics)

Δύο λαμπερούς αλληλένδετους γαλαξίες συνέλαβε το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb, σηματοδοτώντας τη δεύτερη επέτειο της επιστημονικής λειτουργίας του.

Το παρατηρητήριο που λειτουργεί από τη NASA και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος φωτογράφισε τους δύο γαλαξίες σε απόσταση 326 εκατομμυρίων ετών φωτός, οι οποίοι περιβάλλονται από μια μπλε ομίχλη αστεριών και αερίων.

Σημειώνεται ότι ένα έτος φωτός είναι 5,8 τρισεκατομμύρια μίλια.

Οι γειτονικοί γαλαξίες, με το παρατσούκλι «Πιγκουίνος» και «Αυγό», έχουν μπλεχτεί εδώ και αρκετές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τη NASA ενώ αναμένεται να συγχωνευτούν σε έναν ενιαίο γαλαξία.

Μάλιστα, η ίδια αλληλεπίδραση θα συμβεί και στον δικό μας Γαλαξία και τον Γαλαξία της Ανδρομέδας σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δήλωσε η διαστημική υπηρεσία.

«Οι γαλαξίες συγχωνεύονται εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και τελικά θα γίνουν ένας. Στην πραγματικότητα, μόνο περίπου 100.000 έτη φωτός χωρίζουν τον «Πιγκουίνο» και το «Αυγό». Συγκριτικά, ο Γαλαξίας μας και ο γειτονικός του γαλαξίας Ανδρομέδα απέχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μεταξύ τους!», αναφέρει στο Χ η NASA.

