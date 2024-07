Ίλον Μασκ: Η Κομισιόν μάς προσέφερε μυστική συμφωνία με στόχο τη λογοκρισία

Μέσω του Χ απάντησε ο Ίλον Μασκ στις κατηγορίες της Κομισιόν ότι το κοινωνικό δίκτυο που κατέχει, παραβιάζει τις υποχρεώσεις του για διαφάνεια σε σχέση με τις διαφημίσεις και την πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας για τους ερευνητές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Μασκ, σχολιάζοντας τη δήλωση της Ευρωπαίας επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ:

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us. The other platforms accepted that deal. 𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε στο 𝕏 μια παράνομη μυστική συμφωνία: αν λογοκρίναμε ήσυχα τον (ελεύθερο) λόγο χωρίς να πούμε σε κανέναν, δεν θα μας έβαζαν πρόστιμο.

Οι άλλες πλατφόρμες αποδέχθηκαν αυτή τη συμφωνία.

Το 𝕏 όχι».

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής, το X «εξαπατά» του χρήστες του και παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα «μπλε τικ» (blue checkmarks) που υποτίθεται ότι πιστοποιούν τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Η γνωμοδότηση που ανοίγει τον δρόμο στην επιβολή βαριών προστίμων.

«Το Χ έχει τώρα το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του, αλλά αν επιβεβαιωθεί η άποψή μας, θα επιβάλουμε πρόστιμα και θα απαιτήσουμε σημαντικές αλλαγές», προειδοποίησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας, Τιερί Μπρετόν.

Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️🐦



Now with X, our preliminary view is that:



❌They deceive users



❌They infrige #DSA



X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr