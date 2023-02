James Webb: Μαγική φωτογραφία από το «Σμήνος της Πανδώρας»

Οι αστρονόμοι αποκάλυψαν την πιο πρόσφατη εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, με λεπτομέρειες που δεν έχουν ξαναδεί σε μια περιοχή του διαστήματος γνωστή ως «Σμήνος της Πανδώρας».

Η εικόνα του Webb εμφανίζει τρία τεράστια σμήνη γαλαξιών, που ενώνονται για να σχηματίσουν ένα μεγασμήνος. Η συνδυασμένη μάζα των σμηνών γαλαξιών δημιουργεί έναν ισχυρό βαρυτικό φακό, ένα φυσικό φαινόμενο μεγέθυνσης της βαρύτητας, επιτρέποντας σε πολύ πιο μακρινούς γαλαξίες στο πρώιμο σύμπαν να παρατηρούνται χρησιμοποιώντας το σμήνος σαν μεγεθυντικό φακό.

It’s a great big universe… Webb’s new view of Pandora’s Cluster stitches 4 snapshots together into a panorama, showing 3 separate galaxy clusters merging into a megacluster and some 50,000 sources of near-infrared light. https://t.co/WOYTvm6pSa pic.twitter.com/0dLHKLMe6h

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζεται βαρυτική εστίαση και προσφέρει μια ματιά σε υπερβολικά μακρινούς, παλαιούς και αχνούς γαλαξίες. Είναι σημαντικό γιατί οι επιστήμονες μπορούν έτσι να μάθουν στοιχεία από το πρώιμο σύμπαν που δεν θα μπορούσαν να βρουν με άλλο τρόπο.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει ήδη καταγράψει πολλές εικόνες από τα πιο μακρινά βάθη του σύμπαντος από τότε που ξεκίνησε τις παρατηρήσεις του τον Ιούλιο.

Οι προηγούμενες εικόνες που είχαμε από το Σμήνος της Πανδώρας προήλθαν από το τηλεσκόπιο Hubble.

Τώρα, με τη βοήθεια του James Webb αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σε υπέρυρθρο φως που δεν είχε ξαναδεί το ανθρώπινο μάτι.

Notice that some of the galaxies are red in color and distorted. This is because the mass and gravity of the megacluster in the foreground actually magnify and warp the more distant galaxies in the back. pic.twitter.com/idxwPjKJMt