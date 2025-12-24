H NASA χαρτογράφησε το σύμπαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» (vid)

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα έναν νέο, εντυπωσιακό τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος, ο οποίος φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίλυση θεμελιωδών κοσμολογικών ερωτημάτων.

Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου SPHEREx και αποτελεί την πρώτη πλήρη απεικόνιση ολόκληρου του ουρανού σε τόσα πολλά υπέρυθρα μήκη κύματος, σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory.





Ο πανοραμικός χάρτης αποτυπώνει τον ουρανό σε 102 διαφορετικές υπέρυθρες αποχρώσεις, αόρατες στο ανθρώπινο μάτι, αποκαλύπτοντας κοσμική σκόνη, υδρογόνο, άστρα και εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες. Χάρη σε αυτή τη χρωματική ανάλυση, οι επιστήμονες μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια τις αποστάσεις των γαλαξιών και να μελετήσουν την τρισδιάστατη κατανομή της ύλης στο σύμπαν, αξιοποιώντας το φαινόμενο της «κόκκινης μετατόπισης», κατά το οποίο οι πιο απομακρυσμένοι γαλαξίες εμφανίζονται πιο κόκκινοι.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την εκτόξευση του SPHEREx σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη τον Μάρτιο θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών κατά τα σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια ιστορίας του σύμπαντος, αλλά και για την κατανόηση της δημιουργίας βασικών συστατικών της ζωής στον Γαλαξία μας. Παράλληλα, θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να διερευνήσουν γεγονότα που συνέβησαν ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.





Το SPHEREx βρίσκεται σε τροχιά περίπου 640 χιλιομέτρων από τη Γη, περιστρέφεται γύρω της 14,5 φορές την ημέρα και θα ολοκληρώσει τέσσερις πλήρεις σαρώσεις του ουρανού κατά τη διετή αποστολή του. Θα συγκεντρώσει δεδομένα για περισσότερους από 450 εκατομμύρια γαλαξίες και 100 εκατομμύρια άστρα.

Η αποστολή, κόστους περίπου 488 εκατ. δολαρίων, διαχειρίζεται από το Jet Propulsion Laboratory της NASA, με τη συμμετοχή διεθνών επιστημονικών ομάδων, ενώ τα δεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διεθνή επιστημονική συνεργασία.