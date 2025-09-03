Εντοπίστηκε μαύρη τρύπα που ενδέχεται να δημιουργήθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Μια αρχαία μαύρη τρύπα που οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι μπορεί να δημιουργήθηκε στο πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, εντοπίστηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Σύμφωνα με τον Guardian, εάν επιβεβαιωθεί ως τη λεγόμενη αρχέγονη μαύρη τρύπα, μια θεωρητική κατηγορία αντικειμένων που προβλέπεται να υπάρχει από τον Στήβεν Χόκινγκ αλλά δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν, η ανακάλυψη θα ανατρέψει τις επικρατούσες θεωρίες για το σύμπαν.

Μέχρι τώρα, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα αστέρια και οι γαλαξίες εμφανίστηκαν πρώτα και ότι οι μαύρες τρύπες δημιουργήθηκαν μόνο όταν τα πρώτα αστέρια κατέρρευσαν υπό τη δική τους βαρύτητα.

Ωστόσο, οι τελευταίες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου, που αποκαλύπτουν μια γιγαντιαία μαύρη τρύπα με μόνο έναν αραιό δακτύλιο από υλικό που χρονολογείται από την αυγή του σύμπαντος, φαίνεται να είναι ασυμβίβαστες με αυτή την ακολουθία γεγονότων.

Υποτίθεται ότι οι αρχέγονες μαύρες τρύπες σχηματίστηκαν στο πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, από πιο πυκνές και θερμές περιοχές που κατέρρευσαν πάνω στον εαυτό τους.

Σε αυτό το σενάριο, μαύρες τρύπες διαφόρων μεγεθών ενσωματώθηκαν στο σύμπαν σχεδόν από την αρχή και λειτούργησαν ως βαρυτικές τσέπες γύρω από τις οποίες σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες από σκόνη και αέριο που σχημάτισαν του πρώτους γαλαξίες.

Ο Χόκινγκ ήταν ο πρωτοπόρος αυτής της θεωρίας στη δεκαετία του 1970, αλλά χωρίς παρατηρητικές αποδείξεις στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η θεωρία αυτή θεωρήθηκε υποθετική ή «εξωτική».