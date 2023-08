Διαστημόπλοιο Luna-25: Παρουσίασε «μη φυσιολογική κατάσταση» προτού προσεληνωθεί

«Μη φυσιολογική κατάσταση» σημειώθηκε στο ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 καθώς προετοιμάζεται να εισέλθει σε τροχιά προσγείωσης στη Σελήνη, ανακοίνωσε νωρίτερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos, σύμφωνα με το Reuters. Ειδικοί αναλύουν την κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή που δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

#BREAKING ⚡⚡#Russia Luna-25 Moon Lander has got into a problem. Today at 14:10 the final de-boost message was given to push Lander into pre landing orbit, but it not happen. Problem is being examined said Roscosmos 🇷🇺



