Χημικά στοιχεία στο σεληνιακό έδαφος και «περίπτωση πρόσκρουσης μικρομετεωρίτη» εντόπισε το Luna-25 της Ρωσίας

Πληροφορίες σχετικά με τα χημικά στοιχεία στο σεληνιακό έδαφος όπως και «την περίπτωση πρόσκρουσης μικρομετεωρίτη» είναι μέχρι στιγμής όσα προκύπτουν από τα δεδομένα που έχει λάβει το διαστημικό σκάφος Luna-25 της Ρωσίας στη σελήνη, όπως σημειώνει –σύμφωνα με το Reuters– ο διαστημικός σταθμός Roskosmos.

Η ανάλυση των χημικών στοιχείων στο σεληνιακό έδαφος θα διευκολύνει επίσης τη λειτουργία συσκευών που έχουν σχεδιαστεί για τη μελέτη της εγγύς επιφάνειας του φεγγαριού, υπογραμμίζει ο διαστημικός σταθμός.

Πρόκειται για τα πρώτα αποτελέσματα που παρήγαγε και ακόμη αναλύονται από το Luna-25, το ρωσικό διαστημικό σκάφος που βρίσκεται σε αποστολή στο νότιο πόλο της Σελήνης.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο οργανισμός δημοσίευσε επίσης εικόνες του κρατήρα Ζέεμαν της σελήνης που ελήφθησαν από το διαστημικό σκάφος Luna-25, το οποίο έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο νότιο πόλο τη Δευτέρα, αφού κάνει κύκλους γύρω από τον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης για πέντε ημέρες.

Ο κρατήρας Zeeman είναι ο τρίτος βαθύτερος στο νότιο ημισφαίριο της σελήνης, ανέφερε η υπηρεσία, με διάμετρο 190 χιλιόμετρα και βάθος οκτώ χιλιόμετρα.

Russia’s Luna-25 automatic lunar station has entered the orbit of the Earth’s natural satellite, firing its thrusters twice, the State Space Corporation Roscosmos reported: https://t.co/MVux9Mu7LO pic.twitter.com/vRvCzsKsVj

Υπενθυμίζεται ότι το Luna-25 εισήλθε σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι την Τετάρτη, το πρώτο ρωσικό διαστημόπλοιο που το κάνει από το 1976. Έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου και θα έχει ως στόχο να λειτουργήσει για ένα χρόνο στο νότιο πόλο, όπου οι επιστήμονες της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών έχουν εντοπίσει τα τελευταία χρόνια ίχνη παγωμένου νερού στους κρατήρες.

India and Russia are both landing on the Moon next week, targeting near the South Pole, where the water and eternal sunshine are. It's far harder than it looks - I wish both teams gentle landings! https://t.co/sanaxYpTev @isro @roscosmos pic.twitter.com/WwzpPqNuHq