Αστεροειδής στο μέγεθος του «Big Ben» προσεγγίζει τη Γη το Σάββατο

Ένας τεράστιος αστεροειδής σχεδόν στο μέγεθος του Big Ben του Λονδίνου, θα φτάσει σε απόσταση 107.500 μιλίων (173.000 km) από τη Γη το Σάββατο - δύο φορές πιο κοντά από ό,τι βρίσκεται το φεγγάρι, το οποίο περιφέρεται σε μέση απόσταση 238.855 μιλίων (384.400 km).

Ο αστεροειδής, που ονομάζεται «2023 DZ2», εκτιμάται επί του παρόντος, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ότι έχει διάμετρο έως και 93 μέτρα.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.