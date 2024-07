Αίτνα: Η εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου

Θεαματικές εικόνες από την πιο πρόσφατη έκρηξη της Αίτνας φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό την Πέμπτη (06/07), καθώς ένα σιντριβάνι λάβας ξέσπασε από τον κρατήρα του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου της Ιταλίας.

Δεν είναι ασυνήθιστο για το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται στη Σικελία, να εκρήγνυται, αλλά η δραστηριότητα σε ορισμένους από τους κρατήρες του άρχισε να αυξάνεται προς τα τέλη Ιουνίου. Ένας από αυτούς ήταν ο κρατήρας Voragine, ο οποίος προηγουμένως ήταν αδρανής για 4 χρόνια.

Στη συνέχεια, το βράδυ της Πέμπτης, ο κρατήρας Voragine εξερράγη βίαια, εκτοξεύοντας τέφρα και φωτεινή πορτοκαλί λάβα, προσφέροντας μια έντονη αντίθεση με τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό. Ο Ιταλός ηφαιστειολόγος, Μάρκο Νέρι, δήλωσε στους New York Times ότι το σύννεφο τέφρας είχε φτάσει σε ύψος πάνω από 4500 μέτρα.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σικελίας, αναγκάστηκε να κλείσει νωρίς την Παρασκευή, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας, αν και τώρα πρόκειται να ανοίξει ξανά, ωστόσο με προειδοποίηση για πιθανές καθυστερήσεις.

Είναι εξαιρετικά απίθανο ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που το ηφαίστειο προκαλεί προβλήματα.

Η Αίτνα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με μακρά ιστορία σχεδόν συνεχούς εκρηκτικής δραστηριότητας. Και όταν λέμε μακρά, εννοούμε μακρά - οι εκρήξεις της μπορούν να ανιχνευθούν πριν από 500.000 χρόνια.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο το γνωρίζουμε αυτό είναι χάρη στην επιστήμη, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τις εκρήξεις της Αίτνας πέρα από τα γεωλογικά. Υπάρχουν τουλάχιστον 2.700 χρόνια τεκμηρίωσης της δραστηριότητάς της, καθιστώντας την ένα από τα μακροβιότερα αρχεία ηφαιστειακής δραστηριότητας στον κόσμο.

