Xiaomi: Λανσάρισμα νέων κινητών και entry στις λευκές συσκευές

«Σήμερα, περίπου ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει στα χέρια του ένα προϊόν Xiaomi», δήλωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της InfoQuest Technologies, Δημήτρης Εφορακόπουλος, υπογραμμίζοντας τη δυναμική πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας σειράς REDMI Note 15.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική συνεργασία InfoQuest και Xiaomi, που ξεκίνησε το 2016, αποδίδει καρπούς, με την εταιρεία να διευρύνει συνεχώς το αποτύπωμά της στη χώρα.

Η Xiaomi κατέλαβε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά smartphones το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το μερίδιο αγοράς της έφτασε το 42%, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 21%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Samsung με μερίδιο 39% και ετήσια μεταβολή -1%, ενώ η Apple ακολούθησε στην τρίτη θέση με μερίδιο 8% και ανάπτυξη 12%. Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Realme και η Lenovo, με μερίδιο 3% η καθεμία, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε ετήσια βάση.

Η ισχυρή αυτή παρουσία συνοδεύτηκε από το λανσάρισμα της νέας σειράς REDMI Note 15, η οποία περιλαμβάνει πέντε μοντέλα: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G και REDMI Note 15. Η σειρά ξεχωρίζει για τη φιλοσοφία REDMI Titan Durability, με έμφαση στη μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, την αυξημένη αντοχή σε πτώσεις, καθώς και τη βελτιωμένη προστασία από σκόνη και νερό. Παράλληλα, η Xiaomi ενισχύει το οικοσύστημά της με νέες προτάσεις, όπως τα Mijia Smart Audio Glasses και τα REDMI Buds 8 Lite, επεκτείνοντας την παρουσία της και στην κατηγορία των wearables.

Άνοιγμα στις λευκές συσκευές

Πέρα από τα smartphones και τις έξυπνες συσκευές, η Xiaomi κάνει το επόμενο βήμα, εισερχόμενη και στην αγορά των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα. Η Κατερίνα Φασούλα, Head of AIoT GTM της Xiaomi Greece ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης δύο νέων προϊόντων, ενός ψυγείου και ενός πλυντηρίου – στεγνωτηρίου ρούχων, με τις πωλήσεις να ξεκινούν στις 2 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δίπορτο ψυγείο Mijia Refrigerator Cross Door 502L και το πλυντήριο – στεγνωτήριο Mijia Front Load Washer Dryer Pro, τα οποία τοποθετούνται στην αγορά με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές για την κατηγορία τους. Το ψυγείο διαθέτει, μεταξύ άλλων, δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας στα συρτάρια, ώστε να διατηρούνται τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ το πλυντήριο – στεγνωτήριο συνδυάζει υψηλή απόδοση με έξυπνες λειτουργίες.

Με το νέο αυτό άνοιγμα, η Xiaomi σηματοδοτεί την πρόθεσή της να μεταφέρει το μοντέλο επιτυχίας που ακολουθεί στα smartphones και στις λευκές συσκευές, διεκδικώντας μερίδιο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στο ελληνικό νοικοκυριό.