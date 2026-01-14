Ξεκινά ο διαγωνισμός για Τεχνικό Σύμβουλο στον νέο ΟΣΕ

Ξεκινά ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου στον νέο ΟΣΕ, δηλαδή στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε για 5+5 χρόνια.

Η εταιρία δημοσίευσε την προκήρυξη διαγωνισμού μέσω κλειστής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ν. 4412/2016.

Στόχος είναι όπως αναφέρεται "η επιλογή αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διενέργεια του μετασχηματισμού της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», για την επίτευξη της επιχειρησιακής ενίσχυσης αυτής, για την επίτευξη της ανάπτυξης διαδικασιών & συστημάτων και την μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»".

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ύψους 24,982 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χωρίς την ισόποση προαίρεση.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ενδιαφέροντος στην Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΟΣΕ είναι η 10η Φεβρουαρίου 2026.

Ο τεχνικός σύμβουλος θα μπορεί να είναι υφιστάμενος Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής ή κρατικός όμιλος που περιλαμβάνει Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, ή εξειδικευμένη θυγατρική τέτοιου ομίλου (Technical Manager), μετά από συζήτηση, με ομοφωνία των παριστάμενων μελών.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 και ο τεχνικός σύμβουλος θα υποβοηθά την διοίκηση της "Σιδηρόδρομοι Ελλάδας" προκειμένου να μεταφερθεί τεχνογνωσία για την σύγχρονη λειτουργία του σιδηρόδρομου, μοντέρνες διαδικασίες και γενικά να μπορέσει ο νέος ΟΣΕ να εκσυγχρονιστεί για να μπορεί να ανταπεξέλθει στον νέο σύνθετο ρόλο του.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, θα λειτουργεί ως Στρατηγικός Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Technical Manager - ΤΜ), ο οποίος θα συνεισφέρει:

• υποστήριξη στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών σε επίπεδο Διαχειριστή Υποδομής,

• ενσωματωμένη τεχνογνωσία και εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στη λειτουργία, διακυβέρνηση και επιχειρησιακή ωρίμανση Διαχειριστών Υποδομής,

• καθοδήγηση για την πλήρη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών σε θέματα ασφάλειας, συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης κινδύνων και διαλειτουργικότητας καθώς και της διαχείρισης Τροχαίου Υλικού,

• μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, και,

• συμβολή στη διαμόρφωση διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών παρακολούθησης για την επίτευξη επιχειρησιακής ωριμότητας.

Ο Εταίρος Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακής Ενίσχυσης (Τεχνικός Διαχειριστής - Technical Manager - ΤΜ) θα αναπτύξει μικτή επιχειρησιακή ομάδα εργασίας με στελέχη της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» και θα συμβάλει στη συστηματική υποστήριξη όλων των κρίσιμων λειτουργιών κατά τη μεταβατική περίοδο ενίσχυσης και ωρίμανσης του νέου Διαχειριστή Υποδομής.