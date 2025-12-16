WSJ: Η Warner ζητά από τους μετόχους να προτιμήσουν τη συμφωνία με Netflix αντί της Paramount

Η Warner Bros. Discovery προτίθεται να ζητήσει από τους μετόχους της, ενδεχομένως ακόμη και την Τετάρτη, να απορρίψουν την τελευταία πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η Paramount και να ταχθούν υπέρ της υφιστάμενης συμφωνίας με τη Netflix, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal με γνώση των εξελίξεων.

Μια τέτοια κίνηση θα έθετε την Paramount και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέιβιντ Έλισον, ενώπιον του διλήμματος αν θα προχωρήσουν σε βελτίωση της προσφοράς τους.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Warner κινείται κοντά στα 30 δολάρια, ένδειξη ότι οι επενδυτές εκτιμούν πως η Paramount ενδέχεται να αυξήσει το τίμημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Netflix έχει συμφωνήσει να προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών, για τα στούντιο της Warner και την πλατφόρμα streaming HBO Max.

Αντίθετα, η Paramount έχει καταθέσει πρόταση 30 δολαρίων σε μετρητά ανά μετοχή για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount εκπνέει στις 8 Ιανουαρίου, γεγονός που αφήνει στην εταιρεία περιθώριο έως τότε να αποφασίσει αν θα επιστρέψει με αναθεωρημένη και βελτιωμένη προσφορά.