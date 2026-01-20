Voice Logica και Databank Solutions οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΚΤΕΛ Κοζάνης με AI Voice Agent

Ένα νέο μοντέλο φωνητικής εξυπηρέτησης με τεχνητή νοημοσύνη - ΑΙ Voice Agent - φέρνει το ΚΤΕΛ Κοζάνης, μέσω της συνεργασίας της Voice Logica και της Databank Solutions, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μεταφορών.

Ο AI Voice Agent λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας άμεση, φυσική και αξιόπιστη φωνητική εξυπηρέτηση για πληροφορίες δρομολογίων, ωρών αναχώρησης και γενικών θεμάτων μετακίνησης, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του επιβατικού κοινού και διασφαλίζοντας συνεχή ενημέρωση χωρίς περιορισμούς ωραρίου.

Η λύση αξιοποιεί τεχνολογίες ΑΙ και κατανόησης φυσικής γλώσσας, επιτρέποντας στο ΚΤΕΛ Κοζάνης να προσφέρει μια σύγχρονη, προσβάσιμη και αποδοτική εμπειρία επικοινωνίας.

Ο κύριος Γιώργος Σιούστης, CEO της Databank Solutions δήλωσε:«Για το ΚΤΕΛ Κοζάνης, η ανάγκη ήταν ξεκάθαρη: συνεχής, αξιόπιστη και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιορισμούς. Ο AI Voice Agent έδωσε πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, αποσυμφορώντας το τηλεφωνικό κέντρο και εξασφαλίζοντας ότι ο πολίτης λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται, τη στιγμή που τις χρειάζεται. Αυτή είναι η ουσία της τεχνολογίας για εμάς, να λύνει προβλήματα και να βελτιώνει την καθημερινότητα»

Ενώ ο κύριος Απόστολος Ιωακείμ, CEO της Voice Logica, πρόσθεσε: «Στη Voice Logica δεν προσφέρουμε απλώς τεχνολογία, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα AI Voice λύσεων που επιτρέπει στους συνεργάτες μας να απαντούν αποτελεσματικά σε πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα. Μέσα από end-to-end υπηρεσίες, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό έως τη λειτουργία, ώστε οι λύσεις που υλοποιούνται να έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών»

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επιβεβαιώνει τη δυναμική των AI Voice Agents ως βασικού πυλώνα της νέας εποχής στην εξυπηρέτηση πολιτών και πελατών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.