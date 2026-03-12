Το Vodafone CU φέρνει το Questline Challenge στο Twitch με αγαπημένους creators

Το Vodafone CU διοργανώνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 20:00, το Questline Challenge. Πρόκειται για ένα νέο, συναρπαστικό gaming event, που μέσα από ένα μοναδικό live challenge στο Twitch θα φέρει μαζί αγαπημένους creators της πλατφόρμας.

Οι αγαπημένοι Twitch creators Mystagaming, NinjaCakeAssasin, Deadly Muffin Muffin, Madara, Cecebo και Kappa Kekko μπαίνουν στην «αρένα», με παρουσιαστή τον Lag Masterpiece, καλώντας την κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά στη δράση. Κατά τη διάρκεια του live stream, οι creators θα επιλέξουν συμπαίκτες από το κοινό, ενώνοντας δυνάμεις για να αναμετρηθούν σε μοναδικές δοκιμασίες.

Το Vodafone CU κάνει την εμπειρία ακόμη πιο συναρπαστική, προσφέροντας μοναδικά δώρα σε όλους. Συγκεκριμένα, οι CU συνδρομητές που θα παρακολουθήσουν το stream θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μέσα από MY CU APP ένα PlayStation 5 Slim Digital Edition. Επιπλέον, οι CU συνδρομητές, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, θα μπορούν να συμμετέχουν σε giveaways μέσα από το chat και να διεκδικήσουν κατά τη διάρκεια του live stream δώρα, όπως PlayStation Portal Black, AirPods 4 με Active Noise Cancellation κ.ά.