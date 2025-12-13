Η προτεινόμενη πώληση της Costa Coffee από την αμερικανική εταιρεία αναψυκτικών Coca-Cola κινδυνεύει να καταρρεύσει, καθώς η εταιρεία διεξάγει αυτό το Σαββατοκύριακο ύστατες συνομιλίες με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων TDR Capital σε μια προσπάθεια να σώσει τη συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η TDR επιλέχθηκε ως ο προτιμώμενος πλειοδότης της Coca-Cola νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά οι συνομιλίες έχουν σκοντάψει σχετικά με την τιμή πώλησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη διατήρηση μειοψηφικού μεριδίου από τον γίγαντα των αναψυκτικών στη βρετανική αλυσίδα καφέ.

«Τον Αύγουστο, λέγεται ότι η Coca-Cola συνεργαζόταν με την επενδυτική τράπεζα Lazard για να εξετάσει επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης της Costa», δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το 2018, η βρετανική Whitbread πούλησε την Costa στη Coca-Cola έναντι εταιρικής αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.