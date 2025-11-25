UNIC Athens: Ξεκινούν τα Μαθήματα στην Πρώτη μη Κρατική Νομική Σχολή

Το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υποδέχεται στις 24 Νοεμβρίου τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες της Νομικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην περιοχή του Ελληνικού.

Το Πανεπιστήμιο έχει λάβει την πιστοποίηση για το πρόγραμμα σπουδών Νομικής (LLB) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενώ οι εγγραφές των φοιτητών και φοιτητριών έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Κοσμήτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Νομικής Σχολής του UNIC Athens, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, δήλωσε:

«Η έναρξη λειτουργίας της Νομικής Σχολής στο UNIC Athens, η οποία αποτελεί πλέον την 4η Νομική Σχολή που λειτουργεί στη χώρα, από μόνη της αποτελεί ιστορικό γεγονός, και εισάγει μία νέα δυναμική στο πεδίο της νομικής εκπαίδευσης. Με ένα πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και εστιάζει στην εις βάθος κατανόηση του Ελληνικού Δικαίου, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας ένα σύγχρονο, απαιτητικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο μάθησης. Το γεγονός, άλλωστε, ότι το πρόγραμμα της Νομικής αποτελεί σταθερή επιλογή Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της ακαδημαϊκής μας προσέγγισης. Στο UNIC Athens συνεχίζουμε αυτή την πορεία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την κριτική σκέψη, την επιστημονική επάρκεια και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων μας».

Η Διευθύντρια Νομικής Σχολής του UNIC Athens, Καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη, δήλωσε:

«Μετά από 30 χρόνια παροχής υψηλής νομικής εκπαίδευσης στην Λευκωσία, και έχοντας αποφοίτους που διαπρέπουν ως δικηγόροι, εισαγγελείς, δικαστές, συμβολαιογράφοι και νομικοί σύμβουλοι σε κορυφαίες επιχειρήσεις και θεσμούς στην Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και διεθνώς, ανοίγουμε τις πόρτες μας στην Αθήνα. Η έναρξη της Νομικής Σχολής στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα καθώς όχι μόνον θα διευκολύνει εκατοντάδες οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στη χώρα σε ένα Πανεπιστήμιο που κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς (#501-600 in the World | Times Higher Education World University Rankings 2026) αλλά και γιατί έχουμε ήδη προσελκύσει σημαντικούς επιστήμονες και ερευνητές που ξενιτεύτηκαν με το brain drain και επιθυμούν να επιστρέψουν».

Στο UNIC Athens, η Νομική Σχολή προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα αποκλειστικά Ελληνικού Δικαίου, τα οποία διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις και εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης με ισχυρή θεωρητική και πρακτική σημασία, στην κατανόηση του δικαίου μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς και στη σύνδεση της νομικής εκπαίδευσης με σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Το πρόγραμμα Νομικής στο UNIC Athens έχει σχεδιαστεί ώστε να ακολουθεί τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της νομικής επιστήμης και διασφαλίζει την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα διεθνώς.

Το UNIC Athens υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που συνδυάζει γνώση, τεχνολογία και κοινωνική συνείδηση. Με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέρει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον κόσμο του αύριο.