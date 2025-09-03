ΤΖΟΚΕΡ: Σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 2.000.000 ευρώ

03/09/2025 • 12:27
Επιχειρήσεις
Έναν μεγάλο νικητήπου κέρδισε 2.002.230 ευρώανέδειξε η χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡΟ υπερτυχερός είχε καταθέσει το «χρυσό» δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές.

«Από χθες το βράδυόταν και έγινε γνωστό πως ο μεγάλος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ βρέθηκε στο κατάστημά μαςέχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείληΕίμαστε ευτυχείς που φέραμε τύχη σε κάποιον από τους πελάτες του καταστήματος μαςΤα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε από το πρωί και όλοι στην περιοχή μιλούν για το ευτυχές γεγονός»αναφέρει ο Γιώργος Μπερτσιμάςιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠτο οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Φιλαδελφείας 57.

Ποδαρικό στις επιτυχίες

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία που καταγράφει το κατάστημα ΟΠΑΠ τουκ. Μπερτσιμάστον περίπου έναν χρόνο λειτουργίας του«Το να γίνεσαι εκατομμυριούχος μέσα σε μια νύχτα και μάλιστα με μόλις τρία ευρώείναι κάτι που θέλει κάποιο χρόνο να το επεξεργαστείςνα το συνειδητοποιήσειςΕύχομαι στον μεγάλο νικητή να έχει την υγεία του πάνω από όλα και να χαρεί το έπαθλο όπως το είχε ονειρευτεί»τονίζει.

Τους 170 έφτασαν οι τυχεροί 5άρηδες το 2025

Εκτός από τον μεγάλο νικητή των 2 εκατευρώη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε και πέντε τυχερά 5άρια που κέρδισαν από 100.000 ευρώ το καθέναΟι τυχεροί παίκτες κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ που βρίσκονται στο Ζευγολατιό Κορίνθου, στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Χαϊδάρι, ενώ δύο τυχεροί συμμετείχαν στην κλήρωση μέσω διαδικτύουΠλέονοι νικητές της δεύτερης κατηγορίας του ΤΖΟΚΕΡ μέσα στο 2025, ανέρχονται σε 170.

