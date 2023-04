Twitter: Ο Μασκ αλλάζει το λογότυπο με το meme Doge-Ράλι στο Dogecoin

Ο Ίλον Μασκ αλλάζει το λογότυπο του Twitter, στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και στα κινητά, με το δημοφιλές meme Doge, το εικονίδιο που χρησιμοποιείται από το κρυπτονόμισμα Dogecoin, γνωστό ως "memecoin".

Το Dogecoin, μόλις έγινε αντιληπτή αυτή η αλλαγή, έφτασε να κερδίζει μέχρι και 30% σε ένα ράλι υποκινούμενο ξεκάθαρα από αυτή την κίνηση του Μασκ.

Οι χρήστες του Twitter είδαν ξαφνικά το εικονίδιο του Shiba Inu, αντί για το τυπικό λογότυπο του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης με το μπλε πουλί.

Η αλλαγή του λογότυπου προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από τους χρήστες του Twitter. Ορισμένοι βρίσκουν την αλλαγή διασκεδαστική και εφάμιλλη με την αίσθηση χιούμορ του Μασκ.

Ωστόσο, άλλοι αναρωτιούνται αν η πλατφόρμα έχει παραβιαστεί ή αν πρόκειται για μια καθυστερημένη πρωταπριλιάτικη φάρσα.

Από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο, ο Μασκ έχει προβάλει με διάφορους τρόπους το αγαπημένο του κρυπτονόμισμα.

Δεν κρύβει ότι είναι φανατικός υποστηρικτής του Dogecoin και τα tweets και οι εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου του Saturday Night Live, έχουν συχνά επηρεάσει την αξία του κρυπτονομίσματος.

Τον Φεβρουάριο, αφού έβαλε στο Twitter μια φωτογραφία του δικού του κατοικίδιου, ενός shiba inu, η χρηματιστηριακή αξία του token αυξήθηκε κατά 500 εκατομμύρια δολάρια.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH