TÜV NORD Ελλάδας: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Η TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD και ανεξάρτητος οργανισμός επιθεώρησης και πιστοποίησης με μακρόχρονη τεχνογνωσία, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS) για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Το πιστοποιημένο Integrated Management System βασίζεται στην εναρμονισμένη και ενιαία εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου, δομημένου και συστηματικού μοντέλου διοίκησης.

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να υιοθετεί σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, οι οποίες αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης επιτυγχάνεται η ενιαία αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και η συστηματική συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αναδεικνύοντας την κλίμακα, την τεχνική πολυπλοκότητα και τον στρατηγικό ρόλο των υποδομών που διαχειρίζεται για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Η ομοιογενής εφαρμογή του Integrated Management System σε όλα τα Πάρκα διασφαλίζει κοινά πρότυπα λειτουργίας, υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης και συγκρίσιμους δείκτες απόδοσης.

Η πιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης εντάσσεται άρρηκτα στη συνολική στρατηγική ESG της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., καθώς τα πρότυπα ISO συνιστούν θεμελιώδη εργαλεία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τη βελτίωση των κοινωνικών επιδόσεων και τη θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερού, αξιόπιστου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Η TÜV NORD Ελλάδας, με επιστημονική επάρκεια, διεθνή διαπιστευμένη μεθοδολογία και ανεξαρτησία κρίσης, συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη διεθνή αναγνώριση του έργου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.